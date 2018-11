Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò: “Un grande gioco di squadra con un unico obiettivo, riportare i Giochi in Italia”

“Noi crediamo che la chiave vincente del nostro progetto sia la parola insieme. Insieme perché uniamo il pubblico col privato, la tradizione con l’innovazione, l’efficienza di una grande metropoli col fascino incantevole della montagna. E’ un grande gioco di squadra con un unico obiettivo: riportare i Giochi Olimpici in Italia. La nostra è una sfida avvincente. E’ il sistema organizzativo dell’Italia che scende in campo. Sono le eccellenze del nostro Paese che sono pronte ad investire e a schierarsi al nostro fianco per far sì che questo sogno possa diventare realtà”.

Parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, nell’intervento davanti all’Assemblea generale dell’Associazione dei Comitati Olimpici Mondiali (Anoc), dove l’Italia ha ufficialmente presentato la sua candidatura ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 con Milano e Cortina. “Milano-Cortina è una candidatura che ha origine dai Territori, dalle Città di Milano e Cortina, qui rappresentate dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che nasce da due delle regioni più ricche e operose d’Italia, per non dire d’Europa, Lombardia e Veneto, qui rappresentate dal Governatore del Veneto, Luca Zaia. Saranno proprio le regioni a garantire il sostegno finanziario per organizzare i Giochi”.

Ad intervenire anche Giuseppe Sala: “Milano sta crescendo; in generale, il territorio della regione Alpina sta crescendo. Ma siamo tutti consapevoli dell’importanza di una crescita sostenibile.Vediamo la possibilità di ospitare i Giochi Invernali come uno stimolo a rinforzare la nostra traiettoria di sviluppo nello spirito della Carta Olimpica. Un altro elemento, fondamentale, è la partecipazione delle persone .Sono fiero di affermare che i cittadini di Milano e Cortina hanno risposto con notevole entusiasmo alla vision e e alla sfida di diventare le città ospitanti dei Giochi Olimpici. Le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono viste come una spinta notevole per migliorare ed aumentare le attività sportive, per lo sviluppo economico e per il benessere generale di tutto il territorio interessato. Ad esempio, secondo un sondaggio commissionato dal CIO, l’83% dei cittadini di Milano sono favorevoli ad ospitare i giochi. Lasciatemi ripetere questa notevole proporzione: 83%”.













