Olimpiadi Invernali 2026: prevale il “No” nel referendum a Calgary. Milano-Cortina e Stoccolma restano in corsa

Una giornata importante quella trascorsa a Calgary (Canada) per Olimpiadi Invernali 2026. Nella città canadese, che ospitò i Giochi nel 1988, si erano aperte le urne per il referendum cittadino in merito alla candidatura per ospitare la rassegna a Cinque Cerchi.

Ebbene, secondo i primi risultati pubblicati (non ancora ufficiali), il fronte negativo ha ottenuto il 56,4% dei voti e la tendenza da questo punto di vista appare ormai già delineata. Un riscontro che affossa, quasi sicuramente, in maniera definitiva la candidatura. Il referendum, infatti, pur non essendo vincolante, dovrebbe portare all’abbandono di Calgary dalla corsa olimpica, stando alle recenti esternazioni del sindaco.

A questo punto restano in corsa Milano-Cortina e Stoccolma ma anche nel caso della capitale svedese i problemi dal punto di vista politico non sono trascurabili sull’organizzazione eventuale dell’evento olimpico. Pertanto, in casa Italia, si può essere decisamente ottimisti sul futuro.













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com