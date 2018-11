Olimpiadi Invernali 2026, Calgary rimane in corsa. La giunta comunale salva la candidatura, ora il referendum

Calgary per il momento rimane ancora in corsa e non ritira la candidatura per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Nella notte italiana, il consiglio comunale della città canadese ha discusso a lungo e si è andati al voto: 8 per il ritiro, 7 contro ma per chiamarsi fuori a tutti gli effetti dalla corsa a cinque cerchi servivano almeno 10 voti sui 15 in consiglio e dunque si va avanti. Il governo centrale aveva negato un aumento dei fondi finanziari e proprio per questo motivo si era deciso di discuterne in consiglio, a questo punto si andrà al referendum del 13 novembre dove i cittadini saranno chiamati a decidere se Calgary potrà proseguire il percorso di candidatura oppure se dovrà chiamarsi fuori con anticipo.

Milano e Cortina d’Ampezzo sembrano sempre più favorite e l’Italia sembra essere avvantaggiata, la possibilità di ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 nel nostro Paese sembra essere davvero molto concreta ma la strada è ancora molto lunga. Tra 12 giorni sapremo se avremo ancora un’avversaria oltreoceano oppure se l’unico competitor rimarrà Stoccolma, capitale della Svezia alle prese con una difficile situazione di governo e con la giunta comunale che non appoggia la possibilità di organizzare la rassegna a cinque cerchi.













Foto: Ink Drop / Shutterstock.com