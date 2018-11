Olanda-Francia, Nations League calcio 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

E’ tutto pronto allo Stadion Feijenoord, detto anche “De Kuip” di Rotterdam, dove avrà luogo la sfida tra Olanda e Francia, valida per la quinta giornata del Gruppo 1, Lega A, della Nations League di calcio. Sarà uno scontro molto interessante in ottica classifica, soprattutto per gli Oranje, che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dai campioni del mondo con una gara in meno, facendo retrocedere a sorpresa la Germania, mentre i transalpini cercheranno di ipotecare l’accesso alla Final4.

Tra i protagonisti annunciati ci sarà sicuramente Kylian Mbappè, affiancato da Antoine Giezmann, mentre Didier Dechamps dovrà fare a meno di Paul Pogba, Benjamin Mendy ed Alexandre Lacazette, con Ronald Koeman che si affiderà invece al bomber dell’Olympique Lione Memphis Depay.

La sfida inizierà alle ore 20:45, ma non sono ancora state annunciate dirette televisive o in streaming da Mediaset, proprietaria dei diritti per questa competizione, mentre ci sarà la consueta Diretta LIVE testuale su OA Sport.

Il programma della partita:

Venerdì 16 novembre 2018

Ore 20:45 Olanda-Francia

Le probabili formazioni:

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Strootman, Wijnaldum, Van de Beek; Bergwijn, Depay, Babel.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kanté, Ndombelé; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.

