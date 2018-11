Calendario Nations League calcio 2019, gli orari delle partite di oggi e come vederle in tv. Il programma completo

In attesa della sfida di domani tra Italia e Portogallo, sono sette le partite in programma oggi, venerdì 16 novembre, per la 5a giornata della fase a gironi della Nations League 2019 di calcio. Nell’unico match della League A l’Olanda affronta la Francia campione del mondo al Fejenoord Stadion di Rotterdam. Spettatrice interessata dell’incontro è la Germania: con una vittoria degli orange, i tedeschi, ultimi ad 1 punto nel Gruppo 1, sarebbero matematicamente retrocessi.

Due le partite della League B: nel Gruppo 1 la Slovacchia attende l’Ucraina, a punteggio pieno e già sicura della promozione, mentre nel Gruppo 4 il Galles ospita la Danimarca in una sfida che vale il primato. Per la League C in campo le quattro squadre del Gruppo 3: Slovenia-Norvegia e Cipro-Bulgaria. Due partite anche nel Gruppo 4 della League D con le sfide Gibilterra-Armenia e Liechtenstein-Macedonia.



Tutti i match di questa sera avranno inizio alle ore 20.45. Nessuna partita sarà trasmessa in diretta tv. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE

ore 20.45 Olanda-Francia (League A, Gruppo 1)

ore 20.45 Slovacchia Ucraina (League B, Gruppo 1)

ore 20.45 Galles-Danimarca (League B, Gruppo 4)

ore 20.45 Slovenia-Norvegia (League C, Gruppo 3)

ore 20.45 Cipro-Bulgaria (League C, Gruppo 3)

ore 20.45 Gibilterra-Armenia (League D, Gruppo 4)

ore 20.45 Liechtenstein-Macedonia (League D, Gruppo 4)













