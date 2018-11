Nuoto Salvamento, Mondiali Adelaide 2018. In Sport Rane Rosse vince il mondiale Interclub di salvamento in piscina!

Dopo l’abbuffata del mondiale per nazioni, si è disputata la rassegna iridata per i Club ad Adelaide in Australia. Qui i team sono vere e proprie corazzate internazionali, sono consentiti acquisti di ogni tipo e squadre miste di varie nazionalità. Persino le squadre australiani hanno preso fra le loro fila atleti europei, soprattutto per le gare in vasca.

In gara team di molte nazioni, oltre alle padrone di casa. Compagini giapponesi, canadesi, di Singapore, molti europei e tre italiane: Polisportiva Maranello, ASI Modenae la IN Sport Rane Rosse. E proprio la IN Sport Rane Rosse, squadra brianzola tra le più forti d’Italia e nel mondo, si presenta agguerritissima per difendere il titolo di pentacampione del mondo in piscina e ci riesce grazie alla squadra guidata da Giorgio Quintavalle che schiera tra le proprie fila campioni del calibro di Danny Wieck, primatista e campione mondiale del trasporto, Zara Williams, recente bicampione del mondo, le due francesi vittoriose nella staffetta mista Weyders e Rousseau, ma anche campioni italiani di enorme valore: la ex primatista e campione del mondo di staffetta trasporto Alice Marzella, il campione dei World Games Daniele Sanna, la primatista mondiale assoluta Lucrezia Fabretti, la primatista mondiale Youth di torpedo Valeria Cappelletti, un ex nazionale come Ippolito, e tanti altri validi atleti del panorama italiano.

Naturalmente grandissimi i risultati ottenuti: dieci titoli mondiali per club tra gare individuali e staffette, e un totale di diciotto podi. Tra i titoli mondiali spiccano i due conquistati proprio da Zara Williams nel trasporto e nel misto, da Danny Woeck nel trasporto, da Magali Rousseau nella pinne dove è stata primatista mondiale fino al 2018, da Justine Weyders nel torpedo e infine da Ippolito nel misto e Sanna nel superlifesaver. Nelle staffette, ben tre successi. E la ciliegina sulla torta: uno stratosferico primato del mondo stabilito dalle quattro compagne Weyders, Rousseau, Marzella e Williams in 1’17”63, ben due secondi meno del Belgio dello scorso anno ai World Games.

Grazie a questi risultati, la IN Sport Rane Rosse riconferma il titolo mondiale a squadre in piscina con più di cento punti di vantaggio sugli australiani del Northcliffe, lo storico rivale di sempre, raggiungendo così lo storico traguardo di sei titoli consecutivi.



La rassegna è stata nobilitata da tantissime prestazioni degne di nota, spesso inferiori a quelle stabilite nelle medesime gare nel mondiale per nazioni. E’ il caso del superlifesaver femminile, dove Prue Davies vincendo ha stabilito il record del mondo in 2’21”61, limando 12 centesimi al suo stesso primato dello scorso anno. Così come le polacche del Wroclaw, che stabiliscono il primato mondiale della staffetta mista in 1’37”47 togliendolo alla Francia del 2014. Anche al mondiale di club primati giovanili. LI stabilisce ancora Lani Pallister che non si ferma mai: lima ancora i suoi record del mondo Youth nel misto e nel superlifesaver, e si aggiudica addirittura la gara ad ostacoli battendo le più anziane avversarie. Ora tocca alle gare oceaniche, che sanciranno il club campione sia per il mare sia per il titolo assoluto.