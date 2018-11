Nuoto Salvamento, Mondiali 2018 Adelaide. Il freddo non ferma gli azzurri: arriva un altro bronzo dalle gare in mare

Nella terza giornata dei Mondiali di salvamento ad Adelaide, la prima dedicata alle gare in mare, freddo, pioggia e temperatura del mare bassa sono i veri protagonisti ma questo non ferma nè i lifesaver, abituati a ogni condizione climatica, nè tantomeno gli azzurri.

La prestazione da incorniciare di giornata dell’Italia è la medaglia di bronzo della staffetta torpedo. Daniele Sanna, Jacopo Musso, Federico Gilardi e Andrea Piroddi sono i protagonisti della staffetta che richiede più collaborazione in assoluto nelle gare in mare. Gli atleti italiani hanno lottato alla fine per il successo che ha arriso al fotofinish alla compagine di casa sulla Nuova Zelanda. Medaglia storica questa, la prima dell’Italia maschile in questa specialità.

Nelle altre gare che hanno visto impegnati in finale gli atleti italiani Sanna e Gilardi sono arrivati nei primi quindici nel nuoto nel frangente uomini e Samantha Ferrari sedicesima nelle donne. La staffetta tavola ha visto protagonisti Sanna e Lentini giunti terzi in finale B, mentre le donne hanno conquistato un ottimo sesto posto nella finale della staffetta torpedo.

Le gare sono state molto avvincenti e oggi la sorpresa di giornata è l’Egitto. Due i successi per i lifesaver delle piramidi: nel nuoto nel frangente uomini, 400 metri fra le onde australi, vince Alamrawi un arrivo a tre al fotofinish grazie alla caduta del favorito irlandese Cahill. L’Egitto torna poi protagonista nella staffetta 4×90 metri sprint maschile.

Altri successi di giornata: tra le donne si impone la fuoriclasse Giorgina Miller, poi terza nella tavola nella gara vinta dalla neozelandese McKenzie. Nei 90 metri sprint sulla spiaggia vincono la neozelandese Eaton, che dedica la vittoria al padre scomparso, mentre al maschile domina l’australiano Symonds. Australia dominatrice anche delle staffette. Detto della torpedo maschile, anche la torpedo e la staffetta sprint femminile vanno ai padroni di casa, che si aggiudicano poi anche la staffetta salvataggio tavola maschile.

Nella classifica generale grazie a tutti questi successi gli aussies passano al comando della generale su Nuova Zelanda e Italia, che al momento conserva di poco il terzo posto. Sarà lotta dura per il podio fino a domani: poi i verdetti finali. Intanto notizie anche dalla piscina, dove le due giovani italiane Juniores Lucrezia Fabretti e Francesca Pasquino dopo il debutto di ieri nelle gare in mare affrontano le loro specialità in piscina. Arriva subito un podio con Lucrezia Fabretti: nel percorso misto femminile giunge terza nella gara dove la Palister con 1’11”24 stabilisce il record del mondo Juniores strappandolo alla azzurra Serena Nigris. Le portacolori italiane finiscono ai piedi del podio nei 200 ostacoli e la Pasquino giunge poi sesta nel torpedo. La giornata Juniores è stata nobilitata da ben quattro record mondiali di categoria, di cui due nel line throw femminile e maschile e poi nei 200 ostacoli maschili ad opera del neozelandese Reid in 1’56”74.

Qui i risultati

https://rescuesoft.info/

Qui lo streaming dalla spiaggia

https://www.youtube.com/channel/UCBWOHsAbpJLeaTdBM52Td2Q

Mauro Romanenghi