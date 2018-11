Nuoto salvamento, Mondiali Adelaide 2018. Azzurri d’assalto per l’appuntamento iridato che scatta venerdì

Si è fatto attendere ma è arrivato l’appuntamento clou della stagione del nuoto salvamento, i Mondiali 2018. Una festa vera e propria del movimento, che raggruppa Master, Junior, Assoluti, salvataggio in mare sui gommoni, e chi più ne ha più ne metta. In questo, il nuoto ha copiato il salvamento, mettendo i suoi mondiali master e in questo caso anche junior nella stessa sede del Mondiale Assoluto. Ma il salvamento fa di più e organizza anche da sempre i party di chiusura, per tutti! In questo, nel mondo del nuoto, c’è ancora da lavorare!

Si inizia coi master, come da tradizione, dal 16 al 21 novembre. Dal 22 al 25 le gare di Assoluti e Youth per nazioni: due giorni di gare in vasca e due in mare per i big, mentre i giovani atleti saranno impegnati prima al mare poi in vasca. Poi la sei giorni di gare per le competizioni Interclub, il mondiale per società: e qui se ne vedono delle belle, perchè ci sono molti più atleti impegnati, spesso non convocati nella manifestazione per nazionali: e a volte anche migliori.

Le sedi di gara sono la spiaggia di Glenelg, e la vasca di Adelaide del South Australian Aquatic and Leisure Centre. C’è pure il centro per chi assiste alle gare, con tutta una serie di attività, il Champs Hub di cui si può trovare qui una mappa e che è sito vicino alla sede delle gare in spiaggia. Questo, invece, il sito ufficiale dei campionati, che finalmente sembra degno di questo nome.

Naturalmente le nazioni da battere sono Australia e Nuova Zelanda, anche se l’Italia si presenta agguerrita sul piano vasca e soprattutto forte di due atleti appositamente convocati per le competizioni in mare del surf sky (in pratica una sorta di Kayak aperto).



La nazionale azzurra è composta dagli atleti selezionati a maggio agli Assoluti. Le punte maschili sono senz’altro Federico Gilardi e Daniele Sanna, i più esperti e titolati di questa nazionale, specialisti dei 200 ostacoli e del superlifesaver. Con loro Piroddi e Musso, selezionati per le gare a pinne e primatisti mondiali di specialità nelle pinne e nel torpedo (anche se Piroddi ha recentemente perso il primato del manichino con pinne alla German Cup), Matteo Torneo per la gara di canoa e la staffetta Ocean in mare e Marcello Paragallo che affronterà di sicuro il trasporto e probabilmente anche il misto oltre alle staffette in piscina dove sarà di sicuro determinante vista la sua velocità di base.

Fra le ragazze, naturalmente la primatista mondiale di superlifesaver e europea di ostacoli Silvia Meschiari è la nostra punta di diamante. Con lei saranno Cristina Leanza, primatista italiana di trasporto manichino, Samantha Ferrari il jolly tuttofare, Federica Volpini che sarà impegnata soprattutto nelle gare di pinne e torpedo (in quest’ultima gara dove detiene il primato italiano), Serena Nigris la più giovane del gruppo classe 1999 e infine Susanna Cicali, la controparte di Torneo al femminile.

C’è anche anche una rappresentativa Junior, molto contenuta poiché la federazione italiana ha voluto privilegiare la partecipazione al Campionato europeo di settembre in Irlanda. Ma di sicuro qualificata: Lucrezia Fabretti è la primatista mondiale assoluta di pinne con uno stratosferico 50”74, mentre Francesca Pasquino detiene il primato mondiale Youth di superlifesaver. Di sicuro ne vedremo delle belle dal 16 al 2 dicembre.

Mauro Romanenghi