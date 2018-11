Nuoto salvamento, Mondiali 2018 Adelaide. Giornata trionfale: altri due ori per gli azzurri in Australia con Gilardi e Meschiari

Quattro ori alla fine della due giorni in piscina, questo il bilancio della nazionale azzurra di salvamento in un mondiale fra i più combattuti di sempre. Dopo due giorni infatti, Australia e Nuova Zelanda, le favorite per il titolo, si trovano appaiate in classifica generale. Terza è l’Italia, staccata di pochi punti ma non certo competitiva in mare.

Per gli azzurri oggi è il giorno del doppio oro nel superlifesaver, un risultato trionfale atteso ma che giunge dopo tanta sofferenza. Infatti se Federico Gilardi, il primatista mondiale, vince in una gara dominata nella seconda cento metri con delle parti tecniche perfette, Silvia Meschiari deve metterci tutta la sua grinta ed esperienza perchè la forma non è certo quella dei giorni migliori. Tuttavia anche lei non sbaglia nè vestizione nè aggancio: e dopo la vestizione del torpedo e delle pinne ai 100 metri sbaraglia le avversarie con una apnea di 5 metri che le fa guadagnare quel vantaggio che si porta al traguardo. In questa gara si aspettavano i duelli fra Gilardi e Sanna, purtroppo il ragazzo sardo sbaglia la vestizione e rimane attardato, finendo quarto a un soffio dal podio. Peccato. Nella gara femminile, buon quinto posto per la Ferrari.

Altre cinque medaglie arrivano oggi. Rispetto a ieri si inizia subito bene, con il podio di Federica Volpini nella gara di pinne, una gara combattutissima e risolta al fotofinish a vantaggio della Garcia, la spagnola ex primatista mondiale in 52”31. La Volpini è terza a soli quattro decimi. Nella gara maschile non sbaglia oggi il tedesco Malkowski, ieri finito male a torpedo. Il primatista mondiale vince in 44”72, unico sotto i 45”. Secondo è Piroddi, autore di un’ottima vasca di ritorno nel trasporto, in 45”22. Qui Musso è quarto ma lontano dai primi tre.



Nei 50 metri trasporto manichino è Cristina Leanza a riscattare l’opaco percorso misto di ieri arrivando al bronzo dietro a Zara Williams che fa la doppietta e corona così la sua trasferta pagata con un crowdfunding personale.

Le ultime due medaglie d’argento giungono dalle staffette maschili della 4×25 trasporto con Paragallo, Piroddi, Sanna e Gilardi e dalla 4×50 mista con Paragallo, Piroddi, Gilardi e Musso.In particolare la staffetta manichino è stata condotta in maniera esemplare, con ottimi cambi, dando del filo da torcere ai favoriti tedeschi. Tedeschi che hanno dominato la giornata. Oltre agli ori delle pinne e delle due staffette maschili, corredati dal record del mondo della mista in 1’26”19, hanno conquistato anche il trasporto maschile con Danny Wieck e la staffetta trasporto femminile per un totale di cinque successi, issandosi in cima al medagliere con ben sei ori. Drammatico l’arrivo infine della staffetta mista femminile. Il tabellone dà vincente l’Australia, ma non esce il tempo della Francia che sembrava in testa: e difatti così è, per tre centesimi. Ora si va tutti sulla spiaggia di Glenelg, per le gare oceaniche, da domani.

Come sempre qui lo streaming

https://www.youtube.com/channel/UCBWOHsAbpJLeaTdBM52Td2Q

e qui i risultati completi, senza classifiche a squadre però

https://rescuesoft.info/

Mauro Romanenghi