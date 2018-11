Nuoto, il ritorno di Gabriele Detti: secondo tempo dell’anno nei 400 sl a Genova e ad Hangzhou si può sognare

Gian Mattia D'Alberto / lapresse 26-07-2017 Budapest sport 17mi Campionati Mondiali FINA di nuoto nella foto: Gabriele Detti ITA, medaglia d'oro 800 sl Gian Mattia D'Alberto / lapresse 2017-07-26 Budapest 17th FINA World Championships in the photo: Gabriele Detti ITA, 800 fs gold medal

Fuochi e fiamme nella piscina Sciorba di Genova, nell’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di nuoto. C’era attesa per i rientranti di lusso in questo meeting: Federica Pellegrini e Gabriele Detti. E se la veneta nel suo ritorno ai 200 stile libero qualcosa di bello lo ha fatto vedere realizzando il sesto crono stagionale al mondo, ancor di più si può essere confortati da quanto ha fatto il toscano nella vasca corta ligure.

L’evento, come è noto, metteva in palio il pass per essere parte dei Mondiali 2018 (vasca corta) ad Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. L’azzurro aveva questo obiettivo visto che, per i guai alla spalla, aveva saltato praticamente tutta la stagione passata, rimanendo a casa a guardare lo show dei suoi compagni agli Europei di Glasgow. C’era la voglia di andare al di sotto di quel 3’40″00 (tempo di qualificazione sui 400 stile libero) e il Campione del Mondo ha fatto meglio di quello che si aspettava: 3’39″08 e secondo tempo del 2018 nel ranking mondiale. Un bel biglietto da visita.

Il livornese ha risposto presente e il periodo di lontananza gli ha permesso di lavorare specificatamente sulla nuotata, per evitare in futuro di avere nuovi problemi all’arto. Sembra più sciolto e meno saltellante sull’acqua il nostro portacolori e il crono lo ha premiato. A questo punto si va in Cina non per fare la comparsa anche perché alcuni atleti di alto profilo mancheranno: il campione olimpico Mack Horton per fare un semplice esempio.

Defezioni che potrebbero, quindi, andare ad alterare un contesto agonistico nel quale Gabriele vuol ritrovare le vecchie sensazioni provate a Budapest e chiudere un 2018 pieno di patimenti. Le potenzialità ci sono, non resta che dimostrarlo.













Foto: OASport