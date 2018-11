Nuoto, gli Azzurri presenti al Trofeo Nico Sapio 2018: Federica Pellegrini guida la truppa italiana

45esima edizione del Trofeo Nico Sapio di nuoto, a Genova, che si avvicina sempre di più. La stagione natatoria invernale è entrata nel vivo e il meeting, dedicato alla memoria del giornalista Rai che morì con la selezione della Nazionale in conseguenza dell’incidente occorso al Convair Lufthansa in fase di atterraggio a Brema nel lontano 1966, (9-11 novembre) sarà il palcoscenico ideale su cui esibirsi. Un programma di gare che nelle prime due giornate vedrà impegnati gli atleti di livello assoluto e juniores mentre nell’ultima ci saranno gli esordienti.

Un evento importante per la Nazionale italiana dal momento che questo sarà qualificante per i Mondiali in vasca corta di Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. Pertanto, la partecipazione della compagine nostrana è piuttosto nutrita. Guidata da una Federica Pellegrini che si esibirà nella piscina da 25 metri ligure nei suoi 200 sl, la squadra nostrana avrà protagonisti anche i reduci da infortuni Gabriele Detti, Nicolò Martinenghi e Silvia Di Pietro, nonché il neo italiano Santo Condorelli, senza dimenticarci della grande protagonista degli Europei 2018 a Glasgow Simona Quadarella che ieri, tanto per gradire, ha stabilito il nuovo primato italiano nei 1500 stile libero in vasca corta. Di seguito l’elenco completo:

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Elena Di Liddo (CC Aniene), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Nuoto Livorno), Erika Ferraioli (Esercito/CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto), Simona Quadarella (Fiamme Rosse/CC Aniene), Nicoletta Ruperti (NC Azzurra 91), Silvia Scalia (CC Aniene), Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia), Carlotta Zofkova (Carabinieri/Imolanuoto); Domenico Acerenza (CC Napoli), Matteo Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno), Piero Codia (Esercito/CC Aniene), Santo Yukio Condorelli (Unicusano Aurelia Nuoto), Gabriele Detti (Esercito/In Sport), Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto), Nicolò Martinenghi (Fiamme Oro/NC Brebbia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi), Matteo Rivolta (Fiamme Oro), Simone Sabbioni (Esercito/Swim Pro SS9), Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto), Ivano Vendrame (Esercito/Larus Nuoto), Andrea Vergani (Nuotatori Milanesi), Matteo Zuin (Fiamme Oro/Nottoli Nuoto).

Tanti nuotatori di spicco, dunque, e le aspettative del direttore tecnico Cesare Butini sono alte: “Siamo ormai entrati nel vivo della stagione invernale 2018 e già abbiamo avuto, nei meeting finora disputati, buoni riscontri cronometrici. Come noto il 18 novembre scadrà il termine per ottenere il pass per i prossimi Mondiali di vasca corta in programma in Cina dall’11 al 16 dicembre. L’imminente edizione del Trofeo Nico Sapio offre, con il suo format completo e la splendida location della piscina Sciorba, una ghiotta occasione per molti atleti ancora in caccia del tempo limite. Inoltre la presenza di tanti atleti di alto livello permette di pronosticare prestazioni di ottimo livello. Gli atleti già qualificati affronteranno questo meeting come verifica verso l’obiettivo finale della stagione invernale. Sarà importante rivedere Federica Pellegrini nei 200 stile libero e monitorare l’inserimento di Santo Condorelli, mentre mancherà Gregorio Paltrinieri perché impegnato nella World Series in acque libere“. Paltrinieri, infatti, gareggerà ad Abu Dhabi per l’ultima tappa 2018 del nuoto di fondo avendo già in tasca il pass per la rassegna iridata in corta e volendo testarsi in questa specialità.

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Gli atleti già qualificati ai Mondiali in vasca corta 2018 e i criteri di selezione













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Diego Gasperoni