Nuoto. Simona Quadarella subito da record italiano nei 1500! Miglior tempo stagionale mondiale per l’azzurra

Neanche il tempo di scendere dal ritiro in altura a Livigno, che per Simona Quadarella è subito record italiano. La tre volte campionessa europea di Glasgow ha deciso all’ultimo di partecipare ad una gara interzonale dell’Acquaniene a Roma al suo arrivo nella capitale e, con 15’44″76 è riuscita a migliorare il primato tricolore dei 1500 metri stile libero che già le apparteneva. La romana aveva ottenuto il record il 28 gennaio scorso a Civitavecchia ma questo pomeriggio ha saputo fare meglio di 2 secondi e 76 centesimi, ottenendo anche il miglior tempo mondiale stagionale, che fino ad oggi apparteneva all’australiana Madeleine Gough.

L’assenza già confermata di Katie Ledecky fa di Simona Quadarella una delle grandi favorite per l’oro nelle gare di mezzofondo dei prossimi campionati Mondiali di Hangzhou in programma dall’11 al 16 dicembre e dopo questo riscontro cronometrico, ottenuto in pieno carico, crescono ulteriormente le quotazioni dell’azzurra che non nasconde di gradire poco le gare nella vasca da 25 metri ma sembra davvero aver fatto un ulteriore salto di qualità facendosi piacere anche virate e subacquee che mal digeriva fino allo scorso anno.