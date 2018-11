Nuoto di fondo, World Series Abu Dhabi 2018: SUPER Gregorio Paltrinieri! Secondo alle spalle di Wellbrock!

Una giornata da ricordare per i colori azzurri del nuoto di fondo ad Abu Dhabi, sede dell’ultima prova delle World Series 2018. In un contesto molto qualificato in cui tutti i più forti erano al via, l’Italia ha potuto festeggiare un grande risultato: il secondo posto dell’atteso Gregorio Paltrinieri, campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero, che ha dato prova di una crescente confidenza anche nella 10 km.

Si è deciso tutto in volata, dopo che dal quinto km i nuotatori migliori hanno provato ad alzare il ritmo. Ebbene, un qualcosa che si era già visto altrove si è riproposto. Sì perché il confronto tra il tedesco Florian Wellbrock, oro europeo dei 1500 stile libero e bronzo negli 800 sl sempre a Glasgow, e il nostro portacolori non è certo una novità. Uno sprint che ha sorriso al tedesco (1h53’00”9) al cospetto di Paltrinieri (+0″5) che, pur non al meglio della condizione, ha saputo ottenere un brillante piazzamento a precedere l’ungherese Kristof Rasovszky (+0″8), due volte oro nella rassegna continentale nella 5 e nella 25 km ed argento nella 10 km.

Per Wellbrock si tratta del secondo sigillo dopo il successo nella tappa magiara del Lago Balaton mentre per Greg è il miglior riscontro in acque libere, dopo il terzo posto del penultimo appuntamento delle WS in Cina. Un risultato che, come detto, fa ben sperare in vista della qualificazione ai Mondiali e a Tokyo 2020. Un pass a Cinque Cerchi che si otterrà nella rassegna iridata a Gwangju, in Corea del Sud, giungendo nella top-10

Tornando alla cronaca, ottimo quinto posto per l’altro azzurro Mario Sanzullo, alle spalle del campione francese Marc-Antoine Olivier, e davanti, tra gli altri, al campione olimpico Ferry Weertman (7°). L’olandese si è aggiudicato, comunque, l’edizione 2018 di queste World Series confermando il suo status di leader in classifica a precedere il britannico Jack Burnell (12° ad Abu Dhabi). Per quanto concerne gli altri italiani in gara undicesimo posto per Andrea Manzi, tredicesimo posto per il campione uscente della competizione Simone Ruffini e diciassettesimo posto per Matteo Furlan.













Foto: Arena