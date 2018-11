Nuoto, Coppa del Mondo 2018. Quante star della velocità a Tokyo per il penultimo appuntamento

Lo scenario è quello olimpico di Tokyo, gli attori sono sicuramente all’altezza, le prestazioni di altissimo livello non mancheranno di certo nella penultima tappa della Coppa del Mondo che vede al via in Giappone alcuni dei più importanti nuotatori del panorama mondiale, a un mese esatto dai mondiali cinesi di Hangzhou.

I motivi di interesse ci sono eccome a Tokyo, soprattutto con la solita lotta a distanza di numeri di vittorie e qualità tra la ritrovata Katinka Hosszu e l’immarcescibile Sarah Sjostrom che in Cina non ci sarà.

In campo femminile l’attesa è grande per le gare di velocità che vedranno al via le tre star europee dello stile libero, Sjostrom, la campionessa olimpica danese Pernille Blume e Ranomi Kromowidjojo, che vuole superare il momento di appannamento coinciso con gli Europei di agosto a Glasgow.

Attenzione anche al dorso dove Emily Seebohm e Katinka Hosszu tenteranno di rispondere a distanza agli assalti di Kathleen Baker impegnata in Italia in questi giorni, mentre Heemskerk sulle medie distanze, Kapaa sulle lunghe, Hentke nella farfalla, O’Connor nei misti e Yuliya Efimova, Alia Atkinson e Rikke Moller Pedrersen nella rana possono aspirare a buoni risultati e dare vita a belle sfide.

In campo maschile attesa per vedere all’opera l’ucraino Romanchuk, avversario numero uno in prospettiva Mondiale per Detti e Paltrinieri e non mancheranno i grandi nomi. Nella velocità sfida a livelli stratosferici tra Morozov, mister Coppa del Mondo, e il campione olimpico australiano Kyle Chalmers, nella quale potrebbe inserirsi anche l’enfant prodige del nuoto statunitense Michael Andrew, specialista delle gare veloci in tutti gli stili.

Fari puntati sulla rana dove i russi calano gli assi Prigoda e Chupkov (con il solito inserimento di Morozov nei 50) che se le la dovranno vedere con l’olandese Kamminga, campione europeo a Copenhagen in corta e con lo sloveno Stevens, solido in vasca corta.

Tra le grandi star presenti anche il britannico James Guy, il bielorusso Shymanovich, l’australiano Mitchell Larkin e il tedesco specialista della rana Marco Koch.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: twitter Sarah Sjostrom