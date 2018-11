NFL 2019, i risultati della nona settimana: i Saints fermano la corsa dei Rams, i Patriots piegano i Packers, mentre i Chiefs continuano a vincere

La nona settimana della NFL 2019 era una di quelle che, ad inizio anno, era stata cerchiata in rosso dagli appassionati di football americano. Il motivo? Semplice. In primo luogo, con le luci del prime time, è andata in scena la super-sfida tra i due più grandi quarterback di questa era, Tom Brady e Aaron Rodgers. New England Patriots – Green Bay Packers non ha deluso le attese e ha visto il successo dei padroni di casa, dopo un match nel quale le difese (a sorpresa) hanno dominato a lungo la scena. Se i Pats salgono 7-2 nella AFC e rimangono in scia dei Kansas City Chiefs, nella NFC si ferma la corsa dei Los Angeles Rams che vengono sconfitti dai New Orleans Saints. Non ci sono più squadre imbattute, mentre Panthers, Steelers e Chargers proseguono nella loro ottima annata.

I RISULTATI DELLA NONA SETTIMANA DELLA NFL

NEW ENGLAND PATRIOTS (7-2) – GREEN BAY PACKERS (3-4-1) 31-17: Il big match va ai Patriots dopo un duello punto a punto fino all’ultimo quarto. I Patriots partono bene, ma i Packers, guidati da un buon Aaron Rodgers da 259yds e 2TD, non mollano, anzi, hanno diverse occasioni per mettere il naso davanti, ma le sprecano tutte, tra penalità sanguinose, espulsioni, addirittura un rounghing the passer sul 17-17 su un quarto e 22. Come se non bastasse, nel corso del drive che stava portando Green Bay al vantaggio, Aaron Jones (fino a quel momento ottimo con 76yds in 14 corse) commette un fumble che gira l’inerzia del match. A quel punto Tom Brady (294yds e 1TD) e Bill Belichick giocano a “gatto con il topo” e piazzano due mete (una con un Josh Gordon da 130yds) che chiudono i conti. Per i Packers ennesima occasione gettata alle ortiche per errori propri, in un match giocato bene nonostante una messe di infortuni in difesa che privano i Cheeseheads di 5 titolari. New England infila la sesta vittoria consecutiva e domina, come sempre, la AFC East, mentre Rodgers e compagni scendono sotto il .500 di vittorie.

NEW ORLEANS SAINTS (7-1) – LOS ANGELES RAMS (8-1) 45-35: Drew Brees ce l’ha fatta ancora una volta! Il QB dei Saints mette in scena una prova sensazionale con 346yds e 4TD e ferma la corsa dei Rams. Brees viene aiutato da un immenso Alvin Kamara che corre per 82yds con 2TD e aggiunge anche una meta su ricezione. Match dominato dall’attacco di New Orleans sin dall’avvio con il punteggio di 35-17 all’intervallo. Jared Goff (391yds, 3TD, 1Int) prova la rimonta nella ripresa, ma non basta. Todd Gurley viene limitato a 66yds su corsa e la striscia dei californiani, già messa in serio dubbio una settimana fa dai Packers. Questo match potrebbe essere un anticipo del Championship della NFC?

SEATTLE SEAHAWKS (4-4) – LOS ANGELES CHARGERS (6-2) 17-25: Vittoria di capitale importanza per Philip Rivers ed i suoi che passano a Seattle dopo un match combattuto. Il QB lancia per 228yds e 2TD con il solito Melvin Gordon che corre per 113yds e aggiunge una meta. Seahawks che rimangono in gara con il solito Russell Wilson da 235yds su lancio e 41 su corsa, ma la difesa non è più quella dei giorni d’oro e non riesce a fermare i californiani.

CLEVELAND BROWNS (2-6-1) – KANSAS CITY CHIEFS (8-1): 21-37. Chi fermerà Patrick Mahomes? Di sicuro non i malcapitati Browns che assistono all’ennesimo show del QB dei Chiefs che lancia per 375yrds, 3TD e 1Int. Il fenomeno ex Texas Tech valica quota 300yds per l’ottavo mach di fila. Pazzesco! Per gli ospiti, freschi di cacciata di coach Hue Jackson, poche note liete. Baker Mayfileld lancia per 297yds, 2TD e 1Int, mentre Nick Chubb corre per 85 e un TD. Kansas City si conferma in vetta alla AFC con pieno merito grazie ad un attacco spaventoso con Kareem Hunt che corre per 91yds e 2TD, mentre il tight end Travis Kelce risponde con 99yds e 2TD.

BALTIMORE RAVENS (4-5) – PITTSBURGH STEELERS (5-2-1): 16-23. Solita battaglia in questa sentitissima sfida della AFC North. Gli Steelers (che sono sempre in attesa di capire se Le’Veon Bell si presenterà mai al campo di allenamento in questa stagione) sbancano Baltimora grazie ad una buona prova di Ben Roethlisberger da 270 yds e 2TD, coadiuvato da James Conner (107yds su corsa e 56 su ricezione con un TD) mentre Antonio Brown riceve un lancio da TD per la sesta gara consecutiva. Ora la squadra di coach Mike Tomlin comanda la division con un buon margine sui rivali.

CAROLINA PANTHERS (6-2) – TAMPA BAY BUCCANEERS (3-5): 42-28. I Panthers non scherzano per niente quest’anno. A Charlotte, infatti, dominano la sfida della NFC South, mettendo le cose in chiaro sin dall’inizio, con 14-0 nel primo quarto e 35-14 all’intervallo. Ancora una prova da MVP per Cam Newton con 247yds lanciate e 2 TD, con Christian McCaffrey sempre più imprendibile. Il running back, infatti, addiziona 79yds su ricezione ad altrettante su corsa, con 2TD. Per i Bucs Ryan Fitzpatrick non fa annoiare il pubblico con 243yds, e 2Int, ma sulle corse la squadra della Florida è quasi nulla.

BUFFALO BILLS (2-7) – CHICAGO BEARS (5-3) 9-41. Prestazione imbarazzante dei Bills e del loro quarterback che, per l’occasione, era Nathan Peterman. 3 intercetti lanciati, appena 189 yards totali e partita mai iniziata. Per i Bears male Mitchell Trubiscky da 135 yards con appena 12 lanci completati (con 1TD e 1Int) mentre la difesa, seppure priva di Khalil Mack, domina la scena e non lascia scampo a Buffalo.

MINNESOTA VIKINGS (5-3-1) – DETROIT LIONS (3-5): 24-9. Tutto semplice per i Vikings in questo scontro nella NFC North vinto grazie alla difesa. L’attacco stenta, con Kirk Cousins da 164yds, mentre torna alla grande il running back Dalvin Cook da 89yds in 10 corse. Si ferma la striscia di gare oltre le 100yds su ricezione di Adam Thielen, oggi limitato ad appena 22. Per i Lions, sempre più ultimi nella division, Matther Stafford lancia per 199yds, ma il running game non è pervenuto, con Kerryon Johnson da appena 37yds.

WASHINGTON REDSKINS (5-3) – ATLANTA FALCONS (4-4): 14-38. Notevole ridimensionata per i Redskins che vengono regolati dai Falcons. Matt Ryan scrive 350yds con 4TD lanciati e 1int, mentre finalmente Julio Jones segna il suo primo TD in stagione, dopo aver ricevuto per altre 121yds. Per Washington completamente fuori dal match il running game con Alex Smith, il QB, che totalizza 22yds, 5 in più di Adrian Peterson. Attenzione ad Atlanta in questo finale di regular season…

MIAMI DOLPHINS (5-4) – NEW YORK JETS (3-6): 13-6. Match da sbadigli all’Hard Rock Stadium di Miami. Prestazione sciagurata di Sam Darnold che tradisce i suoi Jets con 4 intercetti, per cui Miami non deve nemmeno collezionare grandi numeri in attacco per salire 5-4 nella AFC East. Brock Osweiler non va oltre le 139yds, con Frank Gore che corre per 53yds e sale in sesta posizione nella classifica all-time per quanto riguarda le yards corse, superando una leggenda come Barry Sanders.

DENVER BRONCOS (3-6) – HOUSTON TEXANS (6-3) 17-19: DeShaun Watson non è scintillante come in altre occasioni, ma i Texans infilano la sesta vittoria di fila. Su tutti spicca il solito DeAndre Hopkins da 105yds e una meta su ricezione, mentre per i padroni di casa stagione già in archivio.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA NFL













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com