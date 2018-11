Next Gen Milano 2018, il calendario completo. Date, programma, orari e tv

Si avvicina la seconda edizione delle Next Gen ATP Finals, che anche quest’anno si svolgeranno a Milano. Il torneo, creato per incentivare la competizione tra le nuove leve del tennis mondiale, è stato vinto lo scorso anno dal coreano Hyeon Chung.

Sono state riconfermate molte delle particolari regole che anche quest’anno saranno sperimentate nella manifestazione milanese: i cinque set al meglio dei quattro giochi, il tie-break sul 3 pari, il no-ad sul 40 pari, l’abolizione del let sul servizio, la comunicazione giocatore-coach via cuffia, lo shot clock per la battuta. Alcune di queste novità hanno già visto la luce sul circuito maggiore, con gli Slam a spingere sull’acceleratore, mentre su altre (in particolare sul sistema di punteggio) c’è una certa ritrosia in merito all’implementazione.

I qualificati all’edizione 2018 delle Next Gen Finals sono Stefanos Tsitsipas (Grecia), Alex de Minaur (Australia), Frances Tiafoe (USA), Taylor Fritz (USA), Andrey Rublev (Russia), Jaume Munar (Spagna), Hubert Hurkacz (Polonia). Nel weekend, tramite mini-torneo di qualificazione, sarà inoltre decisa la wild card italiana. Non ci saranno Alexander Zverev (Germania) perché qualificato per le ATP Finals di Londra, e Denis Shapovalov (Canada) per sua rinuncia.

Le Next Gen ATP Finals 2018 si terranno da martedì 6 a sabato 10 novembre. Tutto l’evento sarà coperto da SuperTennis. Di seguito la programmazione completa:

MARTEDI’ 6 NOVEMBRE

Ore 14:00 – due partite

Ore 19:30 – due partite

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE

Ore 14:00 – due partite

Ore 19:30 – due partite

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE

Ore 14:00 – due partite

Ore 19:30 – due partite

VENERDI’ 9 NOVEMBRE

Ore 19:00 – semifinali

SABATO 10 NOVEMBRE

Ore 19:00 – finali













