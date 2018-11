Next Gen 2018, qualificazioni: programma, orari e tv di sabato 3 novembre. Gli italiani in campo

Si gioca oggi la seconda delle tre giornate dedicate al mini-torneo di qualificazione alle Next Gen ATP Finals 2018, che mette in palio un posto per la wild card italiana. L’anno scorso il posto tricolore tra i sette migliori giovani del panorama mondiale fu appannaggio di Gianluigi Quinzi, che poi perse (anche se non senza lottare) i tre incontri della manifestazione principale.

Sono arrivati al penultimo atto Liam Caruana, Luca Giacomini, Raul Brancaccio ed Enrico Dalla Valle, che hanno superato rispettivamente Jacopo Berrettini (per ritiro), Andrea Pellegrino, Riccardo Balzerani e Giovanni Fonio. Dei quattro, quello meglio piazzato nel ranking ATP è Brancaccio, attualmente numero 301 del mondo.

Di seguito il programma delle semifinali, che verranno trasmesse in diretta tv e in streaming da Supertennis:

SABATO 3 NOVEMBRE

Ore 15:00 Liam Caruana-Luca Giacomini

a seguire Raul Brancaccio-Enrico Dalla Valle













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Paolo Bona / Shutterstock