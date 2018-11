NBA 2019: nella notte di Derrick Rose vincono Golden State con 37 di Curry e i Lakers con 29 di LeBron. Belinelli 14 nella vittoria Spurs

Tanti punteggi alti, tante partite tirate e tanto pathos: questi sono i doni dell’appena passata notte NBA. I Golden State Warriors e i Denver Nuggets confermano i loro ottimi bilanci di inizio stagione, trovandosi rispettivamente a quota 7 e 6 vittorie a fronte di una persa.

L’uomo della notte è però Derrick Rose, che nel successo dei Minnesota Timberwolves sugli Utah Jazz torna quello dei tempi migliori mettendo a segno 50 punti, massimo in carriera, compresi i due tiri liberi decisivi. Ai Jazz resta l’amarezza del tiro della parità fallito da Dante Exum. A proposito di grandi prestazioni, quasi non fa più notizia che Steph Curry dica 37 nel 131-121 di Golden State contro i New Orleans Pelicans, non sostenuti a sufficienza dai 28 di Jrue Holiday e dai 26 con 12 rimbalzi di Nikola Mirotic, come neppure da una serata buona, ma non eccelsa, di Anthony Davis.

Nel capitolo riservato alle partite terminate al supplementare, troviamo il successo dei Denver Nuggets allo United Center di Chicago. Il canestro della vittoria lo firma Paul Millsap, che realizza un tap-in su errore dalla media di Nikola Jokic (22 e 12 rimbalzi) per consegnare la vittoria alla propria franchigia. I Brooklyn Nets ringraziano invece la grande notte di Spencer Dinwiddie, che non solo firma 25 punti partendo dalla panchina, ma segna sia la tripla della parità a quota 110 nell’ultimo quarto che quella della vittoria sui Detroit Pistons a sette secondi dalla fine dell’overtime.

La notte consegna anche un LeBron James da 29 punti nel tiratissimo successo dei Los Angeles Lakers sui Dallas Mavericks: 114-113 il finale, con Luka Doncic che manda a bersaglio il tiro della parità, salvo poi vedersi vanificato il lavoro dal fallo di Wesley Matthews su LeBron, che a due secondi dalla fine fa 1/2 dalla lunetta e può festeggiare l’errore sull’ultimo tiro di JJ Barea. L’europeo di giornata, tuttavia, stavolta non è lo sloveno: a prendersi la scena è Domantas Sabonis, autore di 30 punti nella vittoria degli Indiana Pacers sui New York Knicks, anche se il grande protagonista degli ultimi tre minuti è Victor Oladipo, che infila una schiacciata e due triple decisive ai fini del risultato finale. Infine, c’è da registrare il tracollo dei Phoenix Suns contro San Antonio: gli Spurs vincono 90-120 con 25 di DeMar DeRozan e 24 di LaMarcus Aldridge, ma anche con 14 di Marco Belinelli.

I risultati della notte:

Brooklyn Nets-Detroit Pistons 120-119 dts

New York Knicks-Indiana Pacers 101-107

Chicago Bulls-Denver Nuggets 107-108 dts

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 128-125

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans 131-121

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-113

Phoenix Suns-San Antonio Spurs 90-120













Foto: Matteo Marchi