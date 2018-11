NBA 2019, i risultati della notte (9 Novembre): Embiid show e Phildephia vince. Utah sconfigge Boston

Sono sette le partite della notte NBA. Un Joel Embiid in formato MVP trascina i Philadelphia 76ers alla vittoria 133-132 contro gli Charlotte Hornets dopo un supplementare. Una prestazione straordinaria del centro camerunese, che realizza il suo season high con 42 punti e ci aggiunge anche 18 rimbalzi. In casa Sixers c’è anche la tripla doppia sfiorata da Ben Simmons, che chiude con 22 punti, 13 assist ed 8 rimbalzi.

Tornando alla partita, Philadelphia aveva chiuso all’intervallo avanti di 15 punti, prima di subire la rimonta degli Hornets, che si è concretizzata in un ultimo quarto da 34-23. Charlotte che ha avuto anche l’occasione di vincere prima del supplementare, ma Walker (30 punti per lui alla fine) ha sbagliato il tiro ad un secondo dal termine. Stessa cosa che ha fatto subito dopo Redick, mandando il match al supplementare, dove si è giocato punto a punto fino alla stoppata decisiva di Simmons sul tiro di Walker e i successivi liberi del +4 di Embiid.

Arrivo in volata anche per un’altra sfida, quella tra Brooklyn e Denver. Sono i Nets ad imporsi per 112-110 contro i Nuggets con un canestro a tre decimi di secondo dalla fine di Caris LeVert (17 punti al termine). Brooklyn ha cominciato bene, chiudendo sul +10 la prima frazione, per poi subire la progressiva rimonta degli ospiti, che hanno sprecato anche un vantaggio di quattro punti ad un minuto dalla fine. Decisivi per i Nets i 23 punti di D’Angelo Russell, mentre a Denver non basta la doppia doppia da 37 punti e 21 rimbalzi di Nikola Jokic, che perde, però, anche sei palloni, l’ultimo decisivo a venti secondi dal termine.

Bella vittoria degli Utah Jazz, al loro secondo successo consecutivo. 123-115 il punteggio finale contro i Boston Celtics, che hanno sicuramente pagato l’assenza di Kyrie Irving. Super prestazione di Joe Ingles, miglior marcatore del match con 27 punti ma fondamentali anche i 21 punti di Donovan Mitchell e la doppia doppia di Rudy Gobert (17 punti e 15 rimbalzi). Per i Celtics ci sono i 22 punti di Terry Roozier e i 21 di Jason Tatum.

Continua la crisi dei Minnesota Timberwolves, arrivati alla loro quinta sconfitta di fila. Questa volta sono i Sacramento Kings a festeggiare, imponendo 121-110 al termine di un match che ha mostrato ancora una volta i problemi difensivi dei Wolves, che sono la peggior squadra della Lega per punti subiti. Venticinque punti per un ottimo Willie Cauley-Stein e doppia doppia per De’Aron Fox (16 punti e 10 assist) e Buddy Hield (15 punti e 10 rimbalzi), mentre a Minnesota non basta un super Karl-Anthony Towns da 39 punti e 19 rimbalzi.

Ci pensano i 22 punti e 10 rimbalzi di Victor Oladipo a far vincere gli Indiana Pacers sul campo dei Miami Heat con il punteggio di 110-102. Fondamentale anche il contributo dalla panchina di Domantas Sabonis, che mette a referto 17 punti e 11 rimbalzi. Per gli Heat ci sono 20 punti di Kelly Olynyk ed un Hassan Whiteside da 11 punti e 20 rimbalzi.

Netta vittoria dei Detroit Pistons contro gli Atlanta Hawks per 124-109 con un Andre Drummond da 23 punti e 11 rimbalzi; mentre gli Orlando Magic, trascinati dalla doppia doppia di Nikola Vucevic (21 punti e 14 rimbalzi), infliggono un’altra sconfitta agli Washington Wizards, imponendosi 117-108.

Questo il riepilogo dei risultati

Orlando Magic – Washington Wizards 117-108

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 133-132

Atlanta Hawks – Detroit Pistons 109-124

Miami Heat – Indiana Pacers 102-110

Denver Nuggets – Brooklyn Nets 110-112

Utah Jazz – Boston Celtics 123-115

Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves 121-110













Foto: Matteo Marchi