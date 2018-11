Calendario Test Match rugby, i risultati delle partite di oggi. Orari e programma completo

Si ricomincia, infatti novembre è il mese in cui si è già aperta la finestra autunnale dei test match internazionali di rugby: in tutto il mondo le migliori Nazionali della palla ovale si stanno sfidando per tutto il mese. Sarà questa l’ultima finestra autunnale prima della Coppa del Mondo del 2019, che si terrà tra un anno in Giappone, e al termine di questi incontri il ranking mondiale potrebbe essere completamente diverso rispetto a quello attuale.

Si parte con pochi match per poi crescere di settimana in settimana col numero degli incontri fino alle undici sfide di sabato 24. Oltre alle quattro partite dell’Italia, interessante il tour neozelandese in Europa dopo la prima sfida al Giappone, così come quelli di Wallabies e Springboks: per quattro settimane il Vecchio Continente diventerà terra delle sfide più belle ed epiche del mondo del rugby.

Di seguito l’elenco completo dei Test Match Internazionali con i risultati di sabato 10 novembre e dove seguirli:

Sabato 10 novembre

15.00 Italia-Georgia diretta su DMAX

15.00 Russia-Namibia

15.30 Scozia-Fiji

16.00 Inghilterra-Nuova Zelanda diretta su Sky Sport Arena

18.20 Galles-Australia su DAZN

19.30 Irlanda-Argentina su DAZN

20.45 Francia-Sudafrica su Eurosport 1

21.00 USA-Samoa













Foto: Roger Sedres / Shutterstock.com