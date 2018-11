NBA 2019, i risultati della notte (5 novembre): Toronto e Milwaukee vincono ancora, cadono Spurs e Lakers

Sette partite nella notte NBA. I Milwaukee Bucks e i Toronto Raptors superano rispettivamente i Sacramento Kings e i Los Angeles Lakers nei due incontri più attesi della giornata e mantengono la testa della Eastern Conference. Cadono i San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic nonostante una buona prova di Marco Belinelli. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati.

Nel primo incontro in programma ampio successo dei Milwaukee Bucks contro i Sacramento Kings, sconfitti con il punteggio di 144-109. La formazione di coach Mike Budenholzer si porta in vantaggio sin dal primo quarto, accumula un margine di sicurezza già alla fine del primo tempo (72-50) e dilaga nella seconda parte di gara grazie soprattutto alla tripla doppia di Giannis Antetokounmpo (26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist). A Sacramento non bastano i 22 punti di Justin Jackson e i 19 di Buddy Hield per trovare la sesta vittoria consecutiva.

Nell’attesa sfida tra Los Angeles e Toronto, gli ospiti centrano la terza vittoria consecutiva (la nona in dieci partite disputate) imponendosi 107-121. Fatale ai Lakers di coach Luke Walton un primo quarto da incubo, chiuso sul 17-42. Per i Raptors prestazioni importanti di Serge Ibaka (34 punti e 10 rimbalzi) e Kyle Lowry (21 punti e 15 assist). Tra le fila gialloviola Kyle Kuzma chiude con 24 punti, mente LeBron James si ferma a 18 in una serata non particolarmente brillante.

Sconfitta un po’ a sorpresa dei San Antonio Spurs contro gli Orlando Magic per 110-117. Partita a corrente alternata con un primo quarto favorevole agli ospiti (26-36), un secondo in cui i padroni di casa provano a riavvicinarsi (54-63) e un terzo in cui i Magic allungano ancora (74-91). Nell’ultimo periodo gli Spurs non riescono a rientrare e Orlando sbanca l’AT&T Center. Bella prova di squadra per la formazione guidata da coach Steve Clifford che manda ben sei giocatori in doppia cifra (il migliore è Aaron Gordon con 24 punti) e torna al successo dopo quattro sconfitte. A San Antonio non bastano i 25 punti di DeMar DeRozan per centrare la quinta vittoria consecutiva. Buona prova di Marco Belinelli che chiude con 15 punti in 21 minuti.

Negli altri incontri ampie vittorie per i Brooklyn Nets, che superano i Philadelphia 76ers 122-97 trascinati da Rondae Hollis Jefferson (21 punti) e dal solito Caris LeVert (20), e per i Portland Trail Blazers, 111-81 contro i Minnesota Timberwolves con 19 punti di Jusuf Nurkic e 18 di Damian Lillard. I Washington Wizards trovano invece il secondo successo stagionale contro i New York Knicks, imponendosi con il punteggio di 108-95 grazie ad un ultimo quarto da 27-17 e ai 26 punti di John Wall. Seconda vittoria in stagione anche per i Phoenix Suns, che superano nel finale i Memphis Grizzlies per 102-100, con gli ospiti che sbagliano la tripla della vittoria con Mike Conley. Per i Suns ottima prova di Devin Booker (25 punti), mentre non bastano ai Grizzliers i 21 messi a referto da Shelvin Mack.

Questo il riepilogo dei risultati:

Milwaukee Bucks – Sacramento Kings 144-109

Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers 122-97

Washington Wizards – New York Knicks 108-95

San Antonio Spurs – Orlando Magic 110-117

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies 102-100

Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves 111-81

Los Angels Lakers – Toronto Raptors 107-121













Foto: Matteo Marchi