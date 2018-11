NBA 2019, i risultati della notte (30 novembre): Toronto supera Golden State al supplementare, successi per Lakers e Clippers

Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento.

Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e Golden State Warriors. L’incontro, secondo molti un possibile antipasto delle Finals di questa stagione, ha visto la vittoria della formazione canadese con il punteggio di 131-128 al termine di un tempo supplementare. Settimo successo consecutivo per gli uomini di Nick Nurse, che ringraziano il solito Kawhi Leonard (37 punti), ma trovano anche un ottimo Pascal Siakam (26). A Golden State non basta un Kevin Durant da 51 punti e 11 rimbalzi per evitare l’ottava sconfitta stagionale.

Partono decisamente meglio i padroni di casa che provano a scappare nel primo quarto grazie a 13 punti di Leonard e 10 di Siakam e chiudono sul 38-25. Nel finale di secondo parziale gli ospiti si riportano ad una sola cifra di svantaggio con Klay Thompson (62-54) e fissano il punteggio sul 67-58 all’intervallo lungo con il ventesimo punto della serata di Durant. Nella ripresa Toronto prova ad allungare nuovamente e trova il +17 con due liberi di Serge Ibaka (79-62), ma è ancora il fuoriclasse nato a Washington a tenere in piedi Golden State con 11 punti consecutivi che valgono il 96-88 al termine del terzo quarto.

Nell’ultimo periodo partono meglio gli ospiti che si riportano a due lunghezze di svantaggio grazie ad un gioco da tre punti di Jonas Jerebko (106-104). I Raptors reagiscono e tornano a +10 con una tripla di Danny Green a meno di cinque minuti dal termine (114-104). I Warriors non mollano e rientrano ancora, ma un altro canestro da tre punti di Kyle Lowry a un minuto dalla fine sembra chiudere la partita (119-113). Durant però non è dello stesso parere e infila due triple consecutive che mandano l’incontro al supplementare sul 119-119. Nell’overtime l’equilibrio si spezza ad un minuto dal termine, quando Toronto trova il +5 con Green e Siakam (128-123). Golden State prova a rientrare ma non ha più energie e i Raptors vincono 131-128.



Ritorno alla vittoria per i Los Angeles Lakers che superano gli Indiana Pacers con il punteggio di 104-96. Solita prestazione determinante di LeBron James che avvicina la tripla doppia con 38 punti, 9 rimbalzi e 7 assist regalando ai compagni di squadra il dodicesimo successo in stagione. Agli ospiti non sono bastati i 20 punti con 15 rimbalzi di Domantas Sabonis per centrare la terza vittoria consecutiva.

Partenza da incorniciare per i padroni di casa che trovano un parziale di 13-0 in avvio e chiudono il primo quarto sul 38-15 grazie anche a 14 punti di LeBron James. Nel secondo periodo i Lakers mantengono un buon margine fino a tre minuti dal termine, quando una schiacciata di Kyle Kuzma fissa il +16 (56-40). Los Angeles però non trova più canestri fino all’intervallo e Indiana rientra sul 56-50 con un parziale di 10-0. In avvio di ripresa due triple di Tyreke Evans valgono il primo vantaggio per gli ospiti (66-69). Quando i Lakers sembrano alle corde torna in partita LeBron James che riporta avanti la formazione di Luke Walton con nove punti nella seconda metà del quarto e fissa il punteggio sul 83-75 alla fine del periodo. Nell’ultimo parziale Indiana prova a ricucire lo strappo e trova il -1 con Sabonis a cinque minuti dal termine (89-88). Sei punti consecutivi del solito James ripristinano però il vantaggio dei Lakers e una tripla di Kentavious Caldwell-Pope vale il +10 per i padroni di casa (98-88). Negli ultimi minuti i Pacers non hanno più le forze per reagire e il risultato finale è 104-96.

Quarta vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers che si confermano in testa alla Western Conference grazia anche al passo falso di Golden State. La formazione di Doc Rivers ha superato in trasferta i Sacramento Kings con il punteggio di 121-133 grazie ai 26 punti di Tobias Harris ed ai 24 di Montrezl Harrell. Prestazione positiva anche per Danilo Gallinari, autore di 16 punti in 33 minuti. Per i padroni di casa terza sconfitta di fila nonostante l’ottima prova di Bogdan Bogdanovic (26 punti e 6 assist) e le doppie doppie per Marvin Bagley III e Willie Cauley-Stein (18 e 17 punti con 10 rimbalzi a testa).

Ospiti incontenibili in fase offensiva nel primo quarto con Shai Gilgeous-Alexander e Avery Bradley che trovano 10 punti a testa e portano i Clippers sul 26-42. Immediata la risposta dei Kings nel secondo parziale che rientrano fino al 68-71 all’intervallo lungo trascinati da Bagley e Bogdanovic. Grande equilibrio fino alla metà del terzo periodo, quando cinque punti consecutivi di Harris riportano Los Angeles sul +10 (82-92). Sacramento rientra fino a tre punti di svantaggio grazie al solito Bagley (93-96), ma cede qualcosa nel finale ritrovandosi sul 93-101 dopo tre quarti di partita. In avvio di ultimo parziale i Clippers non riescono a prendere il largo mantenendo un paio di possessi di margine. A cinque minuti dalla fine lo strappo decisivo: sei punti di Harrell valgono il +13 per gli ospiti (110-123). Per i Kings è il colpo del ko definitivo, finisce 121-133.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Toronto Raptors – Golden State Warriors 131-128 dts

Los Angeles Lakers – Indiana Pacers 104-96

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers 121-133













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Matteo Marchi