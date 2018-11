NBA 2019, i risultati della notte (16 novembre): Gallinari batte Belinelli in Clippers-Spurs, Rockets e Nuggets a valanga su Warriors e Hawks

Questa notte di NBA è stata piuttosto avara di partite: soltanto tre. Le emozioni, però, non sono mancate, così come i numeri da associare a un altro giorno nelle arene della spettacolare lega professionistica americana.

Volenti o nolenti, il piatto forte della notte è il match tra Golden State Warriors e Houston Rockets: l’assenza di Steph Curry, però, è troppo pesante per la franchigia allenata da Steve Kerr, che esce sconfitta per 107-86 dal Toyota Center. James Harden sfodera una prestazione d’autore con 27 punti in 32 minuti; per Golden State non bastano i 20 punti di Kevin Durant a evitare che Houston accenda i retrorazzi e scompaia alla vista nel terzo quarto, aiutata anche da una statistica: 34% contro 22,2% al tiro da tre.

Il “derby italiano” tra i San Antonio Spurs di Marco Belinelli e i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari lo vincono questi ultimi per 116-111. La partita è parecchio lottata ed entra nell’ultimo minuto sul 107 pari. A deciderla sono una tripla di Lou Williams a 41 secondi dalla fine e la freddezza in lunetta di Gallinari. Quest’ultimo chiude con 19 punti e 6 rimbalzi in 30 minuti la partita, mentre per Belinelli, che ha un ruolo ben diverso negli Spurs, ci sono 7 punti e 3 rimbalzi in 23 minuti.

Difficile descrivere la decima vittoria stagionale dei Denver Nuggets, perché somiglia più che altro a un passaggio sopra gli Atlanta Hawks con mezzi molto pesanti, visto il 138-93 finale. Se Trae Young vorrà diventare un giocatore migliore di Luka Doncic, come ha dichiarato di voler fare non senza, per definirla così, un’alta dose di autostima, dovrà passare anche da questo genere di notti negative (6 punti in 26 minuti). Per i Nuggets ben sette uomini oltre i 10 punti: Juancho Hernangomez è il più performante di essi a quota 25 con 9 rimbalzi.

Di seguito i risultati della notte:

Houston Rockets-Golden State Warriors 107-86

Denver Nuggets-Atlanta Hawks 116-111

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 138-93













Foto: Matteo Marchi