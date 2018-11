Nations League 2019, i risultati di oggi (20 novembre): Portogallo-Polonia 1-1, Svezia in Serie A!

Ultima giornata della fase preliminare della Nations League 2018-2019, neonata competizione organizzata dalla UEFA. Inghilterra, Olanda, Svizzera e Portogallo erano già certe della qualificazione alla Final Four e in questa serata soltanto i lusitani erano impegnati a Guimares contro la Polonia: finisce 1-1, i Campioni d’Europa passano in vantaggio con la rete di Andrè Silva al 34′ su assist di Sanches ma i biancorossi riescono a pareggiare al 66′ col gol di Milik. La Polonia era già certa della retrocessione in Serie B insieme alla Germania, all’Islanda e alla Croazia.



La Svezia festeggia invece la premiazione in Serie A: gli scandinavi dovevano battere la Russia per fare il salto di categoria ed è arrivato un successo per 2-0 grazie alle reti di Lindelof e Berg. La Scozia vince contro Israele per 3-2 (fantastica tripletta di Forrest) e sale in Serie B insieme alla Serbia che batte la Lituania per 4-1 (autogol di Zulpa, marcature di Mitrovic, Prijovic, Ljajic). Il Kosovo rifila un pesante 4-0 all’Azerbaijan e sale in C.

NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI:

Portogallo-Polonia 1-1

Svezia-Russia 2-0

Montenegro-Romania 0-1

Scozia-Israele 3-2

Serbia-Lituania 4-1

Kosovo-Azerbaijan 4-0

Malta-Far Oer













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com