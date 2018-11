Nations League 2018-2019, i risultati di oggi. Portogallo alla Final Four, Turchia in Serie C. Serbia vicina alla promozione

Non solo lo 0-0 tra Italia e Portogallo nella serata riservata alla Nations League. I lusitani si qualificano alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA, ma si è giocato anche nelle serie inferiori.



La Svezia ha vinto in Turchia grazie al rigore di Granqvist al 71′ e ha condannato gli anatolici alla retrocessione in Serie C mentre gli scandinavi sono ancora in corsa per la promozione nella massima categoria: dovranno battere la Russia tra tre giorni per salire altrimenti faranno festa gli attuali leader del girone. La Serbia conquista il sentitissimo derby col Montenegro per 2-1: Ljajic e Mitrovic, su assist di Tadic e Kolarov, firmano il 2-0 nel giro di due minuti al cavallo del 30′ poi Mitrovic sbaglia un rigore al 38′, nella ripresa Mugosa accorcia le distanze ma non sbaglia.

Gli slavi ora possono puntare alla promozione in Serie B, dovranno almeno pareggiare contro la Romania che oggi si è imposta per 3-0 sulla Lituania grazie ai gol di Puscas, Keseru e Stanciu. La Scozia passa in Albania per 4-0 (doppietta di Forrest, rigore di Fletcher e rete in apertura di Fraser) ma per essere promossa in Serie B dovrà vincere contro Israele tra tre giorni.

NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI:

Italia-Portogallo 0-0

Turchia-Svezia 0-1

Serbia-Montenegro 2-1

Albania-Scozia 0-4

Romania-Lituania 3-0

Azerbaijan-Far Oer 2-0

Malta-Kosovo 0-5













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com