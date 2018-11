Napoli-Stella Rossa, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Un Napoli all’assalto della qualificazione agli ottavi di finale quello che vedremo stasera al San Paolo nella sfida con la Stella Rossa, valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League. Gli azzurri vogliono sfruttare la spinta del pubblico di casa per provare a conquistare tre punti fondamentali per passare il turno: fondamentale vincere, vista il contemporaneo scontro diretto tra PSG e Liverpool.

Carlo Ancelotti schiera ovviamente la formazione tipo dopo la deludente prestazione con il turnover di domenica con il Chievo (scialbo 0-0 che ha visto allontanare i partenopei a -8 dalla Juventus). Torna Maksimovic, terzino di Coppa, mentre a centrocampo dovrebbe essere inserito Fabian Ruiz, che ha stupito in questo inizio di stagione. Davanti il terzetto formato da Callejon-Mertens-Insigne.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Mertens, Insigne.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Babic, Rodic; Krsticic, Jovicic; Ben Fardou, Marin, Srnic; Boakye

Questo il programma dell’incontro:

Mercoledì 28 novembre ore 21.00

Napoli-Stella Rossa

diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport canale 253

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale in tempo reale su OA Sport













