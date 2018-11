Motomondiale, GP Valencia 2018: oggi le qualifiche. A che ora iniziano e su che canale vederle in tv

Il Motomondiale 2018 sta per chiudere i battenti con l’ultima tappa della stagione che si sta disputando a Valencia per il Gran Premio della Comunità Valenciana. Sulla pista intitolata a Ricardo Tormo andrà in scena l’ultima qualifica dell’anno che stabilirà l’ordine di partenza della corsa, con il sette volte campione iridato Marc Marquez che va a caccia della sesta pole e della decima vittoria della stagione per chiudere in bellezza un Campionato dominato in lungo e in largo. Le previsioni non sono confortanti nè per oggi nè per domani, perciò gli specialisti del bagnato come Danilo Petrucci, Jack Miller e Andrea Dovizioso hanno una grande chance per conquistare il successo di tappa. Ultima gara dell’anno che corrisponde con la corsa d’addio dal Motomondiale per Dani Pedrosa, che lascerà il suo posto in Honda a Jorge Lorenzo.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DELLA MOTOGP DALLE 13.30

Le qualifiche delle tre classi del GP di Valencia saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in chiaro su TV8, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Valencia della classe regina, per non perdervi neanche un minuto dell’ultimo appuntamento del Motomondiale 2018. Di seguito il calendario completo con l’orario d’inizio di tutte le sessioni di qualifica della giornata.

SABATO 17 NOVEMBRE

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo