MotoGP, Test Valencia 2018: date, programma, orari e tv. Primi giri verso la stagione 2019

Andata in archivio il Mondiale 2018 di MotoGP, due giorni dopo l’ultimo GP della stagione a Valencia (Spagna), si torna in scena sempre sul Ricardo Tormo per pensare a quel che sarà. Martedì 20 e mercoledì 21 novembre, infatti, andrà in scena una due giorni di prove molto importanti per consentire ai team e ai piloti di sperimentare nuovo materiale in vista del campionato 2019. Ci sarà Jorge Lorenzo sulla Honda e la curiosità sarà tanta nel vedere come il maiorchino saprà adattarsi alla moto campione del mondo dopo l’esperienza in Ducati. La condizione non potrà essere eccellente, visti i 4 round a cui il maiorchino ha dovuto rinunciare per i problemi al polso destro. Certo è che uno dei temi sarà il confronto con il teammate, campione del mondo in carica, Marc Marquez. Una rivalità, dunque, che potrebbe prendere forma a partire da questi test.

Grande curiosità poi per Andrea Dovizioso e Valentino Rossi. Il “Dovi” sarà in sella alla GP19, verosimilmente, per iniziare un lavoro di sviluppo che poi si protrarrà nelle sessioni di prove invernali nel 2019. La pista iberica darà indicazioni importanti al team di Borgo Panigale per verificare se, in percorrenza di curva, la moto è migliorata rispetto al modello precedente, senza però aver perso i propri punti di forza. Il “Dottore” verificherà soprattutto se la Yamaha, nella elettronica e nella gestione del motore, avrà fatto quello step tanto atteso. Un’altra annata sofferta sarebbe dura da accettare.

COPERTURA TELEVISIVA – I test di Valencia saranno seguiti con copertura live da Sky Sport, sul canale Sky Sport MotoGP (canale 208) per cui si potrà seguire anche su SkyGo su pc, smartphone o tablet. OA Sport, come consuetudine, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della due-giorni di Valencia, per capire chi avrà mosso il primo passo migliore in vista della stagione 2019. Di seguito il programma completo delle sessioni sul circuito Ricardo Tormo, e il calendario completo dei prossimi test in arriv

PROGRAMMA COMPLETO TEST VALENCIA 2018

Martedì 20 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 1 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 2 – Diretta Sky Sport MotoGP

Mercoledì 21 novembre

ore 10:00 – 13:00 Prove 3 – Diretta Sky Sport MotoGP

ore 14:00 – 17:00 Prove 4 – Diretta Sky Sport MotoGP













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo