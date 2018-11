MotoGP, Test Jerez 2018: a che ora iniziano e come seguirli in tempo reale. Il programma completo

Il Motomondiale 2018 è ufficialmente andato in archivio con il settimo titolo iridato di Marc Marquez (il quinto nella classe regina) ma i riflettori sono già puntati sui primi test invernali in vista della prossima stagione. Dopo i primi test della top class disputati a Valencia due giorni dopo la chiusura del Mondiale, il circus si trasferisce in Andalusia sul circuito di Jerez de la Frontera dal 28 al 29 novembre per due giornate di prove fondamentali per lo sviluppo dei vari team in ottica 2019. Sarà importante verificare i valori espressi su una pista diversa rispetto a quella della Comunità Valenciana, in particolare per una Yamaha che negli ultimi anni ha sempre sofferto un eccessivo degrado delle gomme proprio sulla pista intitolata ad Angel Nieto.

Jorge Lorenzo proverà a prendere sempre più confidenza con la sua nuova Honda ufficiale dopo un esordio abbastanza tranquillo in cui ha preferito prendersela con calma, senza prendersi dei rischi inutili e accusando un ritardo molto pesante nei confronti del suo nuovo compagno di squadra Marquez. Gli spunti d’interesse sono molteplici e riguardano anche i rookie Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), Joan Mir (Suzuki), Miguel Oliveira (KTM Tech 3), Takaaki Nakagami (LCR Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha SRT), che proveranno ad accumulare chilometri preziosissimi per prendere maggiore confidenza con la nuova categoria.

La due giorni di test di Jerez de la Frontera non dovrebbe essere coperta dalla diretta televisiva di Sky Sport, ma OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento per non farvi perdere neanche un minuto dell’avvicinamento alla prossima stagione del Motomondiale. Di seguito il calendario completo ed il programma dettagliato dei test di Jerez 2018.

Mercoledì 28 novembre

ore 9.30-17.30 – Prima sessione

Giovedì 29 novembre

ore 9.30-17.30 – Seconda sessione













Foto: Valerio Origo