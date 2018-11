MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP della Comunitat Valenciana

Il Motomondiale si appresta a vivere l’ultimo appuntamento della stagione, che si disputa come di consueto a Valencia sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Valentino Rossi si presenta all’ultimo weekend stagionale dopo la grande delusione di Sepang, in cui ha condotto la gara in modo magistrale sin dalla prima curva del primo giro per poi scivolare a 4 giri dalla fine regalando il successo di tappa a Marc Marquez. Il Dottore non ha mai avuto un ottimo feeling con il tracciato della Comunitat Valenciana, infatti ha ottenuto solo due successi nell’arco della sua carriera nel Motomondiale con tre pole position.

Il nativo di Tavullia è riuscito a salire sul podio del Gran Premio valenciano solo al quarto tentativo, nel 2002 in MotoGP con la Honda, uscendo sconfitto in volata nel duello per la vittoria con il brasiliano Alex Barros ma portando a casa un secondo posto. Successivamente sono arrivati due successi consecutivi, nel 2003 con Honda (partendo per la prima volta dalla pole) e nel 2004 al primo anno con Yamaha, precedendo di pochi decimi rispettivamente Sete Gibernau e Max Biaggi, due dei suoi rivali storici sin dai primi anni nel Motomondiale. Dopo essere salito sul podio per la quarta edizione consecutiva nel 2005 con un terzo posto, si è presentato all’ultima corsa del Mondiale 2006 in lotta per l’iride con Nicky Hayden ma ha gettato alle ortiche una rimonta durata una stagione intera con una caduta nelle primissime tornate dell’atto conclusivo.

Il n.46 è tornato sul podio in tre edizioni di fila dal 2008 al 2010 con un secondo e due terzi posti, ma da quel momento in avanti ha cominciato a fare molta più fatica sulla pista iberica. Nelle ultime sette edizioni del GP (dal 2011 alla passata stagione) Rossi ha raccolto solo un bel secondo posto alle spalle di Marquez nel 2014 partendo dalla pole position, mentre ha dovuto sopportare un’altra delusione atroce (forse la più grande della carriera) nel 2015. Dopo sei anni di digiuno (ultimo titolo nel 2009) il nove volte campione mondiale della Yamaha è arrivato a giocarsi il titolo iridato con il compagno di squadra Jorge Lorenzo proprio all’ultima corsa stagionale di Valencia, ma è stato costretto a rimontare dall’ultima posizione in griglia (penalizzazione inflitta dopo il durissimo corpo a corpo con Marquez in Malesia) sino alla quarta, un piazzamento insufficiente per garantirgli il decimo Mondiale della carriera a causa della contemporanea vittoria di Lorenzo davanti ai connazionali della Honda Marquez e Pedrosa.













erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI