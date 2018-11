MotoGP, GP Valencia 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Ci siamo, dal 16 al 18 novembre ultimo weekend della stagione 2018 del Motomondiale. Sul tracciato di Valencia andrà in scena l’ultimo spettacolo e i centauri vorranno regalare tante emozioni per chiudere nel modo migliore un’annata molto intensa. Nella classe regina i giochi sono già fatti ma il confronto tra Marc Marquez e il resto del gruppo appassiona. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi fanno parte del club e sperano di concludere alla grande il loro campionato. Sarà un test probante per la Ducati che su un tracciato così tortuoso potrebbe fare fatica. Staremo a vedere.

La copertura di quest’ultimo round sarà garantita da Sky Sport e sarà in diretta in chiaro su TV8 per quanto riguarda le qualifiche e le gare delle tre classi. OASport garantirà come al solito le sue DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Venerdi 16 novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.10-13.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.05-14.50, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-13.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto2, Qualifiche, diretta

Domenica 18 novembre: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.10-9.30, Moto2 , Warm Up, diretta

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 17 novembre:

ore 12.35-13.15, Moto3, Qualifiche, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.50, Moto2, Qualifiche, diretta

Domenica 18 novembre:

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta













Foto: Valerio Origo