MotoGP, GP Valencia 2018: domani le qualifiche. Programma, orari e tv

Sabato 17 novembre si disputeranno le qualifiche del GP di Valencia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. In terra spagnola andrà in scena l’ultima lotta per la pole position e si definirà la griglia di partenza per la gara di domenica: il meteo dovrebbe offrire una tregua dopo la pioggia del venerdì e prima dell’acqua prevista per la domenica, i piloti si daranno battaglia per la conquista del miglior piazzamento possibile.



Sulla carta Marc Marquez è il grande favorito della vigilia, Andrea Dovizioso cercherà di battagliare, vedremo come si comporterà Jorge Lorenzo all’ultima uscita con la Ducati, grande attesa per Valentino Rossi che cerca un colpaccio proprio come Maverick Vinales. Come sempre prevista una Q1 che metterà in palio due posti per la Q2 dove i migliori dodici piloti si fronteggeranno per la pole position. In mattinata previste anche le prove libere 3, lotta anche in Moto3 e Moto2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP di Valencia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SABATO 17 NOVEMBRE:

09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.40 Moto2, prove libere 3

12.35-13.15 Moto3, qualifiche

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, qualifiche 1

14.35-14.50 MotoGP, qualifiche 2

15.05-15.50 Moto2, qualifiche

QUALIFICHE GP VALENCIA 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo