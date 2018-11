MotoGP, GP Malesia 2018: domani la gara. Programma, orari e tv. Calendario rivoluzionato

Domani sul tracciato di Sepang andrà in scena il Gran Premio della Malesia, penultima tappa del Motomondiale 2018. Nella classe regina il titolo iridato è già stato assegnato due settimane fa a Marc Marquez in quel di Motegi, ed ora bisogna lottare per il successo di tappa e per la seconda e terza piazza nel Mondiale alle spalle dell’iberico della Honda. Andrea Dovizioso proverà ad allungare a 3 la striscia di vittorie consecutive ottenute in Malesia, confermando ulteriormente i progressi della Ducati e respingendo gli attacchi di Valentino Rossi per la piazza d’onore del Campionato. Sarà molto interessante scoprire la velocità in gara delle Yamaha, dopo la vittoria di Maverick Viñales in Australia che ha interrotto un digiuno lungo 25 gare (ultimo successo Yamaha risaliva ad Assen 2017 con Rossi). Dovizioso e Marquez sembrano i favoriti ma occhio alle Suzuki di Andrea Iannone e Alex Rins, che hanno evidenziato nell’ultimo periodo di aver compiuto un grande passo in avanti ed ora si possono giocare un posto sul podio su ogni pista del calendario.

La domenica del Gran Premio della Malesia verrà trasmessa in diretta tv ed esclusiva da Sky sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP, mentre TV8 manderà in onda le gare delle tre classi in differita a partire dalle ore 11 italiane. La diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati) tramite smartphone, pc o tablet. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara della classe regina, per non perdervi nemmeno un istante del penultimo appuntamento stagionale.

DOMENICA 4 NOVEMBRE

ore 0.40-1.00 warm-up Moto3

ore 1.10-1.30 warm-up Moto2

ore 1.40-2.00 warm-up MotoGP

ore 3.00 GARA MOTO3 (diretta Sky)

ore 4.20 GARA MOTO2 (diretta Sky)

ore 6.00 GARA MOTOGP (diretta Sky)

Repliche su TV8:

11.00 GARA MOTO3

12.15 GARA MOTO2

14.00 GARA MOTOGP













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo