MotoGP, divorzio tra Casey Stoner e Ducati: il collaudatore di lusso lascia la Rossa

Ora il divorzio tra la Ducati e Castey Stoner è ufficiale, il rapporto tra la casa di Borgo Panigale e l’australiano è definitivamente cessato. Il Campione del Mondo 2007, l’unico capace di conquistare il titolo iridato con la Rossa, era infatti diventato collaudatore di lusso nelle ultime stagioni ma il clima tra il pilota e la scuderia non era più dei migliori già da tempo, si attendeva soltanto l’ufficialità della fine del matrimonio che è arrivata nella giornata odierna.

Casey Stoner aveva affermato più volte di non sentirsi considerato e riteneva che le sue indicazioni non venissero seguite dal team: “Sono tornato alla Ducati per aiutarli a vincere un altro Mondiale, non per essere solo un ragazzo da poster per l’azienda. Sento però di non poter dare più di quello che loro già hanno, visto che pare che non vogliano utilizzare i dati che io segnalo loro: se non usano le mie indicazioni non me la sento di rischiare facendo dei test, visto che per ottenere certi risultati devi comunque avvicinarti al limite“. Oggi i saluti finali ma ancora non si sa cosa farà il 33enne nell’immediato futuro.













Foto: AHMAD FAIZAL YAHYA / Shutterstock.com