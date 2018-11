Calendario Mondiale Superbike 2018: tutte le date e i Gran Premi. Confermate due gare in Italia, esce Laguna Seca

Oggi è stato comunicato il calendario provvisorio del Mondiale Superbike 2019 che prevede 13 appuntamenti. La rassegna iridata delle derivate di serie, che il prossimo anno prevede la disputa di tre gare per ogni weekend (una il sabato e due la domenica) scatterà a fine febbraio in Australia, tre settimane più tardi ci si trasferirà in Thailandia mentre la stagione in Europa incomincerà il 5-7 aprile ad Aragon (Spagna).

Confermate le due tappe in Italia: a Imola (10-12 maggio) e Misano (21-23 giugno). Scompare l’appuntamento estivo di Laguna Seca, dovrebbe essere sostituito da una gara in Sudafrica (sullo storico tracciato di Kyalami) ma si attendono conferme per l’appuntamento schedulato per il 19-21 luglio. Dopo l’estate si tornerà in pista per le gare di settembre in Portogallo e Francia prima della chiusura tra Argentina e Qatar. Di seguito il calendario provvisorio del Mondiale Superbike 2019.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2019:

22-24 febbraio GP Australia, Phillip Island

15-17 marzo GP Thailandia, Buriram

5-7 aprile GP Aragon, Aragon

12-14 aprile GP Olanda, Assen

10-12 maggio GP Italia, Imola

7-9 giugno GP Spagna, Jerez

21-23 giugno GP San Marino, Misano

5-7 luglio GP Gra Bretagna, Donington

19-21 luglio Da definire (dovrebbe subentrare il GP del Sudafrica a Kyalami)

6-8 settembre GP Portogallo, Portimao

27-29 settembre GP Francia, Magny-Cours

11-13 ottobre GP Argentina, Villicum

24-26 ottobre GP Qatar, Losail













Foto: Pier Colombo