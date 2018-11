Moto2, GP Valencia 2018: Bagnaia e Marini a caccia del titolo costruttori per chiudere in bellezza una stagione da sogno

L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale è ormai alle porte, infatti questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. La lotta per il Mondiale di Moto2 si è già decisa due settimane fa a Sepang con il fantastico successo di un Francesco “Pecco” Bagnaia che ha pienamente meritato il titolo per la sua grande costanza e la sua capacità di andare forte sia in qualifica che in gara, un aspetto che ha invece penalizzato il suo grande rivale portoghese Miguel Oliveira. Anche se il titolo iridato è già stato assegnato a causa degli incolmabili 32 punti che dividono l’azzurro dal lusitano, c’è ancora un campionato in bilico, quello riservato ai team. La classifica infatti vede in testa il Red Bull KTM Ajo con 22 lunghezze di margine sullo Sky Racing Team VR46 di Luca Marini e Francesco Bagnaia.



Nell’ultima gara sono in palio 45 punti, perciò non sarà semplice recuperare il gap a due piloti come Brad Binder e Miguel Oliveira anche se i due centauri dello Sky Racing Team hanno dimostrato nell’arco della stagione di poter fare bottino pieno come in Thailandia. L’ultimo GP della stagione sarà anche l’ultima possibilità per molti piloti di centrare una vittoria nella categoria intermedia prima di andare in MotoGP, tra cui Bagnaia, Oliveira, Mir e Quartararo. Il weekend valenciano ci permetterà anche di proiettarci già verso la prossima stagione, cercando di capire quali potranno essere i favoriti ed i potenziali outsider per il Mondiale 2019. La pattuglia italiana proverà a chiudere nel migliore dei modi l’ennesima stagione positiva in Moto2, con Lorenzo Baldassarri che cercherà di conservare la quarta piazza in Campionato dagli attacchi di Alex Marquez (distante 5 punti), Joan Mir (a -7) e Luca Marini (a -15). Duello ancora aperto tra Mattia Pasini e Fabio Quartararo per chiudere nella top10, con i due piloti che sono appaiati in classifica a quota 128 punti in vista dell’ultimo GP.













Foto: Valerio Origo