Moto2: Francesco “Pecco” Bagnaia, il pilota che ha raggiunto il sogno iridato con dedizione e umiltà

Correre in moto è libertà, divertimento e godimento. Per noi comuni mortali è da folli ma per chi si diletta con una due ruote, rischiando ad ogni curva, tutto questo è inebriante. Pilota e mezzo, un connubio non facile trovare per il raggiungimento di un traguardo. Per Francesco “Pecco” Bagnaia l’obiettivo era il titolo iridato della classe Moto2, la cilindrata di mezzo. Il ragazzo di Chivasso, trapiantato ormai nelle Marche alla corte di Valentino Rossi, ha fatto centro. Una prima volta dal sapore speciale che parte da lontano.

Dal 2008 quando con la famiglia si macinavano chilometri e chilometri e ore di viaggio interminabili. Nel 2010 il primo volo per gareggiare in Spagna con la 125cc e poi nel 2013, in Moto3, l’arrivo ufficiale nel Motomondiale su una Honda, prima del connubio con il team di Valentino nella stagione successiva. Sulla KTM il feeling non è dei migliori e il talento va un po’ “sgrezzato”. Il biennio in Aspar, in sella ad una Mahindra, restando sempre parte integrante della VR46 Riders Academy, consente a “Pecco” di compiere degli step importanti in avanti che si ripercuotono nei risultati: 2 vittorie e 7 podi nei due anni su una moto meno prestazionale. E così il grande salto in Moto2, aggiudicandosi l’anno scorso il titolo di Rookie of the year e in questo il Mondiale.

Un centauro che ha trovato la propria dimensione in questo magico 2018, suggellata da 8 successi e 12 podi totali. Nella stagione prossima ci sarà l’esperienza nel Team Pramac in MotoGP, sulla Ducati: la moto che Bagnaia ha sempre sognato da bambino. Una sfida con se stesso che, come sempre, vorrà affrontare cercando la chimica giusta con il team. E’ un ragazzo semplice e umile il piemontese e il lavoro di gruppo, seconda la propria visione, è fondamentale per vincere.

La parolina magica dietro questo trionfo, infatti, è: “Insieme“. Lo ha ripetuto più volte l’alfiere dello Sky Racing Team e, convinto di questo, inizierà il percorso in top class con la voglia di imparare in fretta e dimostrarsi all’altezza dei migliori.













