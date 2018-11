Milan-Juventus stasera Serie A: programma, orario d’inizio e tv. Come seguire il big match

Stasera si giocherà Milan-Juventus, big match della dodicesima giornata della Serie A. Allo Stadio San Siro andrà in scena una grande classica del calcio italiano, la super sfida sempre affascinante tra il Diavolo e la Vecchia Signora che si daranno battaglia per la vittoria di lusso: i bianconeri partiranno con i favori del pronostico e vogliono ristabilire le distanze nei confronti del Napoli che ieri ha battuto il Genoa, i rossoneri cercano l’impresa per continuare a sognare il quarto posto in classifica. Si preannuncia una partita assolutamente avvincente e appassionante, aperta a ogni risultato anche se i Campioni d’Italia sembrano avere una marcia in più.

I ragazzi di Massimiliano Allegri, ultimo uomo capace di vincere lo scudetto con il Milan, scenderanno in campo per dimenticare rapidamente la sconfitta maturata in Champions League contro il Manchester United. Gli uomini di Rino Gattuso, dopo due successi in pieno recupero in campionato, proveranno a regalare una nuova gioia al proprio pubblico. Da una parte la corazzata guidata da Cristiano Ronaldo, dall’altra la compagine che spera nei gol del grande ex Gonzalo Higuain.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

20.30 Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Salvatore Izzo