Milan-Juventus stasera, orario e canale tv. Le ultime sulle formazioni

Stasera (ore 20.30) si giocherà Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Allo Stadio San Siro andrà in scena una grande classica che si preannuncia davvero molto vibrante e avvincente con tanta carne al fuoco, i bianconeri vogliono allungare ulteriormente in testa alla classifica mentre i rossoneri vanno a caccia del colpaccio per continuare a inseguire il quarto posto. A poche ore dall’incontro ormai sembrano essere stati sciolti i dubbi sulle formazioni.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-JUVENTUS DALLE ORE 20.30

Rino Gattuso ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Biglia, Caldara, Strinic, Musacchio e Bonaventura dunque ha dovuto ridisegnare la formazione titolare anche se fortunatamente è riuscito a recuperare Higuain che in attacco sarà affiancato da Castillejo visti anche i problemi di Cutrone, il regista sarà Bakayoko con Kessie al fianco, le ali di centrocampo saranno Suso e Calhanoglu mentre in difesa rivedremo Abate, Rodriguez, Romagnoli e Zapata davanti a Donnarumma.



Massimiliano Allegri ha recuperato Cancelo e Matuidi che dovrebbero partire titolari nel probabile 4-3-3 con Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic in attacco mentre Khedira agirà in mediana con Pjanic, in difesa fuori l’ex di turno Bonucci con Chiellini e Alex Sandro titolari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Juventus con anche le probabili formazioni titolari per il big match della dodicesima giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

20.30 Milan-Juventus

MILAN-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MILAN-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko,Calhanoglu; Higuain, Castillejo. All.: Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, C. Ronaldo. All.: Allegri.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com