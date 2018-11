Milan-Juventus, quando si gioca? Data, programma, orario e tv

La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra il 9 e l’11 novembre. Proprio domenica 11, alle ore 20.30 si giocherà Milan-Juventus il match di cartello che chiuderà il turno del massimo campionato di calcio. A San Siro si sfideranno due squadre in salute.

La Juventus è prima in classifica e sta giocando molto bene anche in Champions, mentre gli uomini di Gattuso vengono da due sofferte vittorie in campionato e devono raddrizzare il tiro in Europa. I rossoneri però non vogliono mollare il quarto posto, seppur al momento in coabitazione con la Lazio.

La sfida si giocherà domenica 11 novembre alle ore 20.30 e sarà trasmessa in tv da Sky, precisamente da Sky Sport Uno, Sly Sport Serie A e Sky Sport canale 251, mentre sarà visibile in streaming con SkyGo. OA Sport come al solito vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale con pagelle live.

Di seguito il programma completo della sfida:

Dodicesima giornata Serie A

Domenica 11 novembre ore 20.30

Milan-Juventus

diretta tv su Sky Sport Uno, Sly Sport Serie A e Sky Sport canale 251

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale in tempo reale con pagelle live su OA Sport













Foto: Cristiano Barni Shutterstock.com