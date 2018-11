Milan-Juventus, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Domenica 11 novembre alle ore 20.30 andrà in scena il big match della dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde di San Siro Milan e Juventus sono pronte a regalare grande spettacolo alla “Scala del Calcio” in un confronto come sempre ricco di fascino: da un lato la capolista del torneo e dall’altra una grande che sta provando a rimettersi in carreggiata.

La Vecchia Signora, reduce dal bruciante ko di Champions League contro il Manchester United (prima sconfitta stagionale), vuol disputare una grande partita e confermare il proprio status di riferimento in Serie A. Cristiano Ronaldo e compagni hanno tutto per puntare al bersaglio grosso e lo vorranno dimostrare ai rossoneri. Match decisamente particolare per Leonardo Bonucci che, dopo l’anno tra le fIla milaniste, avrà un’accoglienza decisamente particolare.

Sulla sponda rossonera, lo stesso discorso vale anche per Gonzalo Higuain che, per la prima volta, affronterà con la maglia del Milan i bianconeri e si augura di giocare un brutto scherzo alla propria ex squadra. Rino Gattuso vuol far vedere le doti del proprio roster e mettere in difficoltà i campioni d’Italia con l’alto tasso tecnico della propria compagine: Suso e Castillejo i calciatori da cui ci si aspetta di più.

MILAN-JUVENTUS: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Milan-Juventus, big match valido per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019, si giocherà domenica 11 novembre allo Stadio San Siro. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita:

DOMENICA 11 NOVEMBRE:

20.30 Milan-Juventus.

MILAN-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

MILAN-JUVENTUS: PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri













