Marc Marquez, GP Malesia MotoGP 2018: “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato”

Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. Una gara, come spiega il numero 93, non semplice per diversi motivi. “Oggi non è stato facile – spiega il Cabroncito ai microfoni di Sky Sport – Non sentivo la moto perfetta, per cui ho dovuto guidare più di cuore che di testa. Sono contento per questa vittoria dopo il ritiro in Australia, per cui non potevo chiedere di meglio. Dopotutto è la prima volta che vinco partendo dalla settima posizione in griglia”.

La corsa di Sepang ha visto un Marquez subito aggressivo ed in risalita dopo la penalizzazione subita ieri in qualifica. “Partivo dalla terza fila per cui era una motivazione extra per me. Ero carico e ho iniziato a spingere sin dai primi metri, ma non ho sentito un feeling impeccabile con la mia Honda. Per passare tutti i rivali nei primi giri ho messo alla frusta le gomme e ho capito che avevo esagerato, tanto da mettere in difficoltà anche lo pneumatico anteriore. In alcuni momenti ho provato a raffreddare le coperture per non rischiare troppo. Quando sono arrivato dietro a Valentino Rossi ho spinto a tutta, salvo poi rallentare un paio di giri perchè le temperature erano davvero al limite. Per mia fortuna è arrivato il suo errore, altrimenti non so come sarebbe finita…”.

Un vero e proprio regalo al momento giusto per lo spagnolo. “Avrei preferito giocarmela in pista, ovviamente, ma quando ho visto Rossi a terra ho tirato un sospiro di sollievo perchè a quel punto potevo rilassarmi e tirare i remi in barca. Ho spinto davvero al massimo per tutta la gara, è stata davvero una corsa faticosa e nella quale sono andato sempre al limite”.

Foto: Valerio Origo