Maratona Torino 2018: risultati e classifica. Doppietta Etiopia con Gena e Shuke, Brogiato terza al debutto!

L’Etiopia ha dettato legge alla Maratona di Torino 2018 che si è disputata oggi per le strade del capoluogo piemontese, nella stessa giornata dedicata alla Maratona di New York in programma a partire dalle ore 15.20 italiane. La 32ema edizione della 42 km ha visto il trionfo di Siraj Gena Amda e Denbeli Chefo Shuke che hanno così regalato al proprio Paese un doppio trionfo di lusso.

La prova maschile è stata caratterizzata da un buon ritmo nella prima parte (passaggio alla mezza in 1h06′) ma la seconda metà è stata decisamente più lenta. Il 34enne ha piazzato il suo affondo nel tratto finale e si è imposto col tempo di 2h14:48 riuscendo così a battere il keniano Moses Mengich (2h15:31) che era tra i grandi favoriti della vigilia, bravo comunque a lasciarsi alle spalle il quotato connazionale Benjamin Kiprop Serem (2h16:55). Il migliore italiano al traguardo è stato Giovanni Grano, quinto in 2h18:47. Siraj Gena, che vanta un personale di 2h08:31 (Francoforte 2011), è già conosciuto al grande pubblico italiano perché vinse a Roma nel 2010 quando corse gli ultimi 500 metri con i piedi scalzi in onore di Abele Bikila.

Al femminile, invece, prova molto regolare della Shuke che transita alla mezza in 1h17′ e senza forzare troppo il ritmo riesce a involarsi verso una comoda vittoria, un po’ contro pronostico perché la grande favorita era la keniana Caroline Cherono, che un mese fa era stata seconda alla Torino Half Marathon e che anche oggi si è dovuta accontentare della seconda piazza (2h36:59). Eccellente terzo posto per Sara Brogiato che era al debutto assoluto sulla distanza e ha saputo chiudere in 2h38:58: ottimo esordio per la 28enne torinese dell’Aeronautica che in stagione ha realizzato il personale sulla mezza in occasione dei Mondiali di Valencia (1h13:53).













Foto: pagina Facebook comitato organizzatore