Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Riccardo Vito Abbrescia passa ai quarti di finale nei 77 kg

Iniziano bene per l’Italia i Mondiali under 23 di lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, supera l’ucraino Elmar Nuraliiev e passa ai quarti di finale, dove attende il vincente della sfida tra l’iraniano Seyedmohammad Seyedali Choobchian Langeroudi e l’indiano Sajan Sajan.

La contesa per l’azzurro parte in salita, con l’ucraino capace di spingerlo fuori già a 5’32” dalla fine dell’incontro, ma Abbrescia reagisce immediatamente, passando a condurre per 2-1 a 4’42”. A 3’19” l’ucraino si riporta sul 2-2 spingendo ancora fuori l’azzurro, che tuttavia conserva il vantaggio sul punteggio di parità. La seconda parte del match è poco spettacolare, con l’ucraino leggermente più propositivo alla ricerca del vantaggio, ma Abbrescia non si fa sorprendere e conduce in porto il successo.













Foto: Fijlkam