Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Nikoloz Kakhelashvili domina all’esordio ed accede agli ottavi di finale nei -97 kg

Parte bene l’Italia nella seconda giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di lotta in corso di svolgimento a Bucarest, con Nikoloz Kakhelashvili che ha brillantemente superato il primo turno dei -97 kg della greco-romana ed ora attende uno tra il polacco Kurniczak ed il greco Zarifes agli ottavi di finale. L’italo-georgiano ha avuto la meglio con lo score finale di 4-0 del kirghizo Uzur Dzhuzupbekov evidenziando una buona condizione per riscattare l’opaca prestazione degli ultimi Mondiali senior, in cui è stato eliminato all’esordio.



L’incontro si apre bene per l’azzurro che prende il comando delle operazioni costringendo l’avversario ad un punto di penalità dopo poco più di un minuto per eccessiva passività, anche se non riesce a mettere a segno una proiezione nella lotta a terra. Kakhelashvili continua a dominare la contesa prendendo il centro della pedana e non concedendo nessuna possibilità di attacco al kirghiso, arrivando dunque alla pausa di metà incontro in vantaggio di una lunghezza. Nella ripresa il copione non cambia e Dzhuzupbekov viene nuovamente penalizzato per passività con un altro punto, ma questa volta il nostro portacolori riesce a mettere a segno una proiezione da due punti nella lotta a terra allungando definitivamente sul +4 ad un minuto dalla fine. Il kirghiso prova a ribellarsi all’esito della sfida ma viene limitato egregiamente dall’italo-georgiano che controlla la situazione favorevole sino allo scadere, portando a casa l’incontro ed accedendo agli ottavi.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Nikoloz Kakhelashvili