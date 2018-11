Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Nikoloz Kakhelashvili chiude al quinto posto nei 97 kg

Medaglia soltanto sfiorata per l’Italia dai Mondiali under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana è stato infatti sconfitto nella per il bronzo dal georgiano Giorgi Melia, che si è imposto con il punteggio di 3-1. L’azzurro chiude quinto.

Il match era iniziato bene per l’italiano, che dopo poco più di un minuto aveva messo a segno il primo punto, senza tuttavia essere in grado di incrementare il margine nella successiva fase di lotta a terra. L’azzurro però era riuscito a mantenere agevolmente il punteggio di 1-0 fino all’intervallo.

Dopo la pausa però il georgiano prendeva in mano le redini della sfida, trovando prima il punto del pari e poi una proiezione da due punti, che portava le score sul 3-1. La reazione di Kakhelashvili non si concretizzava e così il georgiano poteva festeggiare la medaglia di bronzo lasciando all’azzurro un amarissimo quinto posto.













Foto: Fijlkam