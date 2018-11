Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Nikoloz Kakhelashvili ai ripescaggi, fuori Jacopo Sandron

Una buona ed una cattiva notizia per l’Italia dai Mondiali under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Bucarest: Nikoloz Kakhelashvili, impegnato nella categoria 97 kg della greco-romana ed eliminato ai quarti di finale dal russo Aleksandr Golovin, accede ai ripescaggi per il bronzo che si svolgeranno domani.

Il russo infatti è giunto in finale e questo ha spalancato le porte all’azzurro, che entrerà in scena nel secondo incontro: l’italiano attende il vincente della sfida tra il bielorusso Dzmitry Kaminski e l’ucraino Vladen Kozliuk, eliminati da Golovin rispettivamente nel turno di qualificazione ed agli ottavi.

Qualora Kakhelashvili dovesse superare il turno si scontrerebbe nella finale per la medaglia di bronzo con il georgiano Giorgi Melia. Niente ripescaggi invece per quanto riguarda Jacopo Sandron, in gara nella categoria 60 kg della greco-romana ed eliminato nel turno di qualificazione dal georgiano Dato Chkhartishvili, il quale si è fermato poi nei quarti di finale.













