LIVE Milan-Dudelange, Europa League calcio in DIRETTA: a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming

Ritorna l’Europa League e per il Milan ci sarà una sfida assolutamente da vincere contro il Dudelange. Nella quinta giornata della fase a gironi i rossoneri sono obbligati ad ottenere i tre punti contro la squadra lussemburghese, definita la Cenerentola dell’intera competizione. Gennaro Gattuso ritrova Gonzalo Higuain e l’argentino è pronto a guidare l’attacco del Milan e a cancellare l’espulsione contro la Juventus. Probabile un ampio turnover nei rossoneri, ma comunque il Milan punta solo al successo per avvicinare la qualificazione ai sedicesimi e andare ad Atene nell’Olympiacos contro l’ultima giornata con molta più fiducia.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Dudelange, match valido per la 5^ giornata della fase a gironi di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go. Non perdetevi anche la DIRETTA LIVE su OA Sport

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE:

18.55 Milan-Dudelange

MILAN-DUDELANGE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.













Foto: Cristiano Barni/ Shutterstock