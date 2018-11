LIVE Karate, Mondiali 2018 in DIRETTA: 11 novembre, azzurri per la medaglia nel kata a squadre e nel kumite maschile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2018 di karate. A Madrid gli azzurri vogliono regalare ancora grandi emozioni a tutti i tifosi italiani. Infatti sul tatami spagnolo si svolgeranno le ultime prove a squadre e i nostri portacolori saranno impegnati in tre finali per il bronzo: nel kata maschile e femminile e nel kumite maschile. L’Italia è pronta ad aumentare ulteriormente il proprio bottino di medaglie e chiudere in bellezza questa rassegna iridata.

Appuntamento alle 9.30.













