LIVE Italia-Stati Uniti, amichevole calcio in DIRETTA: come vederla in tv e streaming. Il programma e l’orario

L’Italia deve mettersi subito alle spalle la delusione per l’eliminazione in Nations League e guardare già avanti: a marzo 2019 inizieranno le qualificazioni ai prossimi Europei e la Nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini non vorrà farsi cogliere impreparata all’appuntamento.

Per questo motivo oggi, martedì 20 novembre gli azzurri, approfittando del turno di riposo nella competizione, affronteranno una partita amichevole contro gli Stati Uniti, ma lo faranno in campo neutro: il match si terrà infatti alla Luminus Arena di Genk, in Belgio, e si giocherà alle ore 20.45.

La diretta tv della sfida, come accade sempre per la Nazionale, è affidata a Raiuno, mentre la diretta streaming è assicurata grazie a RaiPlay. Immancabile anche la diretta live testuale integrale in tempo reale di OA Sport.

Come seguire live Italia-Stati Uniti questa sera:

Martedì 20 novembre ore 20.45

Italia-Stati Uniti (campo neutro a Genk, Belgio)

diretta tv su Raiuno

diretta streaming su RaiPlay

diretta live testuale in tempo reale su OA Sport













